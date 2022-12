2021 fielen die Steuereinnahmen in Höhenkirchen üppig aus – Jetzt droht hohe Kreisumlage

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Direkt neben den Gemeindekindergarten (links) will die Gemeinde nach Abbruch des Feuerwehrgerätehauses eine weitere Kindertagesstätte errichten. Dafür werden im Haushalt 2023 schon einmal 2,5 Millionen Euro eingestellt. © sw

Nimmt eine Gemeinde viel Geld ein, muss sie auch eine hohe Kreisumlage zahlen. Diese bittere Pille muss jetzt auch die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn schlucken.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Über zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen in Millionenhöhe konnte sich die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn im vergangenen Jahr freuen. Dass der unerwartete Geldsegen nicht nur Vorteile mit sich bringt, zeigt sich aber nun beim Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr, den Kämmerin Christine Schmidt im Finanzausschuss den Gemeinderäten zum Start der Haushaltsberatungen präsentierte.

11,2 Millionen Euro müssen weitergeleitet werden

Denn die Gemeinde muss 2023 deutlich mehr Kreisumlage zahlen. Die berechnet sich nämlich aus der Steuerkraft der Gemeinde, die eben 2021 deutlich gestiegen ist. Schmidt rechnet mit 11,2 Millionen Euro, die man an den Kreis zahlen muss. Zusammen mit den zu erwartenden steigenden Personalkosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro wird das den 30,8 Millionen Euro umfassenden Verwaltungshaushalt vermutlich so sehr belasten, dass Geld aus dem Vermögenshaushalt (Volumen: rund 16 Millionen Euro) zugeführt werden muss, um die Ausgaben zu decken. Das nennt man negative oder umgekehrte Zuführung, und die wird, so hat Schmidt errechnet, wohl knapp 2,4 Millionen Euro betragen. Zudem plant Schmidt mit einer Kreditaufnahme in Höhe von rund neun Millionen Euro, auch eine Rücklagenentnahme von 2,2 Millionen Euro ist vorgesehen.

„Das hatten wir ja noch nie“

Dritte Bürgermeisterin Andrea Hanisch (UB) zeigte sich entsetzt. „Das hatten wir ja noch nie“, sagte sie. Normalerweise wird das Geld, das im Verwaltungshaushalt übrig bleibt, nämlich dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Schmidt, vor allem aber auch Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) versuchten zu beruhigen. Zum einen handle es sich um den Haushaltsansatz, bei dem die Kämmerin seit Jahren sehr vorsichtig plant, um zum Beispiel bei den Steuereinnahmen keine bösen Überraschungen zu erleben. So könne man am Ende – wie in den Vorjahren – finanziell deutlich besser da stehen, als ursprünglich geplant. Zum anderen könnte sich die Situation im nächsten Jahr auch schon wieder ändern. Vielleicht folge wieder ein warmer Geldregen, wie im vergangenen Jahr, meinte Konwitschny.

Immer noch nicht so dramatisch

„Wir sollten nicht auf einen warmen Regen spekulieren, sondern hoffen, dass wir nicht noch eine kalte Dusche bekommen“, sagte Roland Spingler (CSU). Denn im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, habe Höhenkirchen-Siegertsbrunn nicht mit einem Gewerbesteuereinbruch zu kämpfen. „Vielleicht trifft uns dieser Hammer aber noch“, so Spingler.

Was die Investitionen betrifft, schlägt mit 2,5 Millionen Euro der geplante Bau einer Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Feuerwehrareal an der Bahnhofstraße zugute. Über 1,2 Millionen Euro sind ferner für Grunderwerb vorgesehen. Die Erneuerung der Wasserleitungen im Ort wird wohl mit 1,1 Millionen Euro zu Buche schlagen, für den Bau von Erschließungsstraßen sind 500 000 Euro vorgesehen, für den Ausbau und die Optimierung des Radwegenetzes sind 300 000 Euro im Haushaltsentwurf vorgesehen.

Vereine sollen nicht im Regen stehen bleiben

Bei aller Sparsamkeit, die in dieser Zeit geboten ist, wollten die Ausschussmitglieder aber nicht die Vereine im Regen stehen lassen. So wird auch im kommenden Jahr der Arbeitskreis Demensch gefördert, der sich für einen demenzfreundlichen Ort einsetzt und 5000 Euro für seine Aktionen erhält. Den Neubau der Vereinshütte der Bogenschützen wird man mit bis zu 15 000 Euro unterstützen, dem VdK-Ortverband wurde zudem für das 75-jährige Jubiläum ein Geldbetrag in Aussicht gestellt.