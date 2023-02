AFW fordert Radweg zur Feuerwehr Siegertsbrunn

Von: Stefan Weinzierl

Die Kommandanten Sebastian Walch (r.) und Leonhard Höger vor dem Feuerwehrgerätehaus in Siegertsbrunn. Die AFW fordert nun einen Radweg zum Gebäude. © Archiv/SW

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Siegertsbrunn ist zwar gut mit dem Auto zu erreichen, doch Radfahrer haben ein Problem. Dieses Problem will die AFW nun lösen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Allgemeine Freie Wählergemeinschaft (AFW) stößt mit ihrem Wunsch, auf einem Teilstück der Egmatinger Straße in Siegertsbrunn einen Radweg oder Fahrradstreifen zu errichten, bei der Gemeindeverwaltung und im Gemeinderat auf offene Ohren. Der Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, dass sich der in nächster Zeit Verkehrsausschuss mit dem AFW-Antrag beschäftigen soll.

Mehr Sicherheit für radelnde Aktive gefordert

Die AFW will einen Radweg von der Kreuzung Egmatinger Straße/Sigohostraße bis zum neuen Siegertsbrunner Feuerwehrgerätehaus herstellen lassen, alternativ auch einen Fahrradstreifen. Damit soll für mehr Sicherheit für die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt werden, die bei Einsätzen mit dem Fahrrad oder dem E-Bike zum Feuerwehrhaus kommen.

Damit, so argumentiert die Wählergemeinschaft weiter, würde auch die Lücke vom Ortsrand bis zum beginnenden Radweg nach Egmating an der Einmündung des Kirchenwegs in die Egmatinger Straße geschlossen.

Auch Besucher kommen mit dem Fahrrad

Dass der Bedarf für einen Radweg zum Feuerwehrgerätehaus vorhanden ist, machen die AFW auch an einer weiteren Beobachtung fest: So hätte sich während der Gerätehaus-Einweihung, dem Tag der offenen Tür bei der Siegertsbrunner Wehr, aber auch der Registrierungsaktion für den an Krebs erkrankten Kurvenwirt gezeigt, „dass bei derartigen Veranstaltungen sehr viele Besucher und Familie mit dem Fahrrad oder fußläufig die Egmatinger Straße benutzten“, heißt es in der Antragsbegründung weiter.