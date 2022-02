Alte Apotheke als Familienzentrum

Baustelle: Derzeit wird die Alte Apotheke noch umfangreich saniert.

Die Alte Apotheke soll, sobald die Sanierung abgeschlossen ist – als Familienzentrum eröffnet werden, das die Elterninitiative Zwergerlstube betreibt. Mit dieser Nutzungsperspektive hat die Rathausverwaltung um Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) nun Teile des Gemeinderats überrascht.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn –Für das Konzept, das Gemeindemitarbeiterin Patricia Lang-Kniesner vorstellte, gab es nicht nur Zustimmung. CSU-Fraktionschef Roland Spingler (CSU) fühlte sich von der Entwicklung „überfahren“. „Wir als Gemeinderäte müssen viel stärker eingebunden werden“, forderte er und stimmte als einziger gegen die Weiterverfolgung des Konzeptes.

Man erinnere sich: Die ursprüngliche Entwurfsplanung für die Sanierung und Umgestaltung des denkmalgeschützten Gebäudes, die der Gemeinderat im Juli 2020 abgesegnet hatte, sah vor, dass die Zwergerlstube die Räume im ersten Obergeschoss bezieht und im Dachgeschoss eine Wohnung entsteht. Im Erdgeschoss wollte man einen Multifunktionsraum für die Vereine sowie ein Bürgercafé unterbringen.

Beratung, Vorträge und Kurse

Lang-Kniesner präsentierte den Gemeinderäten nun ein anderes Konzept. Es sieht vor, dass die Zwergerlstube nicht nur mit ihren Eltern-Kind-Gruppen und dem Spielkreis in die Alte Apotheke zieht, sondern dort auch ein Familienzentrum mit einem breiten Spektrum an Angeboten betreibt. Dort könnte es Beratung, Vortragsreihen und Kurse geben, ebenso eine Babysittervermittlung, Hebammensprechstunden und eine Tauschbörse.

Wie Lang-Kniesner und Konwitschny ausführten, hätte es mehrere Vorteile für die Gemeinde, wenn die Zwergerlstube das Familienzentrum führt. Für den defizitären Betrieb der Zwergerlstube würden neue Geldquellen erschlossen, gleichzeitig profitiere man vom Erfahrungsreichtum der Zwergerl-Mitarbeiterinnen und müsse selbst kein Personal zur Verwaltung des Gebäudes abstellen.

„Die Raumvermietung sollte allein schon aus haftungstechnischen Gründen bei der Gemeinde liegen“, meinte Spingler, der zudem Intransparenz bei der Raumvergabe befürchtete. Er schlug vor, den Träger fürs Familienzentrum per Ausschreibung zu finden. Sollte jemand anderes das Zentrum betreiben, könnte sich die Zwergerlstube mit ihren bestehenden Angeboten nicht mehr tragen, entgegnete Konwitschny.

Vorwurf einer Scheinlösung

Spingler erinnerte daran, dass die Kommune der Elterninitiative zuletzt wiederholt finanziell unter die Arme gegriffen habe – aber nur unter der Voraussetzung, dass sie sich irgendwann selbst trägt. Jetzt biete man eine Scheinlösung an, bei der sowohl die Gemeinde als auch der Landkreis zuzahlen sollen. Karsten Voges (Grüne) sprach von einer Milchmädchenrechnung. Denn die Fördermittel des Landkreises würden aufgrund der Kreisumlage von der Gemeinde mitfinanziert. Und dass die Gemeinde eine Defizitübernahme garantiere, sei überhaupt nicht vermittelbar. „Wir wollen ja die Defizite im Kinderbetreuungsbereich gerade herunterfahren“, erinnerte er. Sein Vorschlag: Angebote von anderen Trägern einholen, gegebenenfalls den defizitären Spielkreis der Zwergerlstube beenden und die VHS mit ins Boot holen.

Was auf Voges Vorschläge folgte, war ein Sturm der Entrüstung. „Mit der Zwergerlstube haben wir eine Institution, die seit 45 Jahren im Ort besteht“, erinnerte Andrea Hanisch (UB). Dieses Alter müssten andere Kinderbetreuungseinrichtungen im Ort erst einmal erreichen. Für ihre Fraktionskollegen steht außer Frage, dass die Zwergerlstube mit ihrem einzigartigen Angeboten wieder in die Alte Apotheke kommt. Konwitschny schlug vor, ein alternatives Nutzungskonzept zu erarbeiten, „aber das wäre viel weniger bereichernd für unseren Ort“. Am Ende stimmte fast der gesamte Gemeinderat dafür, das vorgestellte Konzept weiter auszuarbeiten.