19-Jähriger wird ausgeraubt und nimmt im Drogenrausch Verfolgung auf

Von: Marc Schreib

Teilen

Die Polizei nahm den 19-Jährigen gleich fest. (Symbolbild). © Wilfried Wirth/Imago

Ein 19-Jähriger Drogenkonsument ist Montagfrüh von einem Unbekannten am Bahnhof Höhenkirchen-Siegertsbrunn ausgeraubt worden und hat dann selbst eine Straftat begangen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Am Montag gegen 5 Uhr in der Früh verabredete sich ein 19-Jähriger ohne festen Wohnsitz in der Bahnhofstraße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit einem Unbekannten. Dieser hatte ihm im Vorfeld Betäubungsmittel zum Kauf angeboten. Beim Treffen kam es laut Polizei zu einem Streit zwischen den beiden, wobei der Unbekannte den 19-Jährigen gegen die Brust schlug und ihm offenbar eine Pistole gezeigt haben soll, deren Griff aus dem Hosenbund des Täters ragte. Dabei forderte er Geld und bekam dann auch mehrere Hundert Euro ausgehändigt. Danach flüchtete der Mann im Auto in Richtung Ottobrunn.

Im Drogenrausch Verfolgung aufgenommen

Der 19-Jährige nahm die Verfolgung auf, verlor ihn dann aber im Bereich der Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn aus den Augen und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der 19-Jährige stand sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie die Polizisten bemerkte. Er gab an, dass sich in seinem Pkw noch weitere Betäubungsmittel befinden würden sowie typische Utensilien zum Handel mit Drogen. Also durchsuchten die Beamten den Pkw und beschlagnahmten alles. Außerdem nahmen sie den 19-Jährigen fest und wiesen ihn aufgrund psychischer Auffälligkeiten in eine Klinik ein. Er wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln angezeigt.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen in dem Fall: Der unbekannte Täter ist männlich, 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt, von kräftiger Statur und südländischen Typs. Wer zu der angegebenen Zeit im Bereich der Bahnhofstraße oder am Bahnhofplatz in Höhenkirchen-Siegertsbrunn etwas gesehen hat, setzt sich bitte mit dem Polizeipräsidium München unter Tel. 089/2910-0, oder mit einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung.