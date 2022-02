Wegen Coronamaßnahmen ständig am Limit: Schulleiter starten Petition

Von: Martin Becker

Rektor Torsten Bergmühl kämpft für bessere Bedingungen. © privat

Sie wollen die Überbelastung nicht mehr hinnehmen – Ein Rektor aus dem Landkreis startet eine Online-Petition. Der Tenor: „Alle Schulen sind wegen der Corona-Pandemie im permanenten Ausnahmezustand“

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Bis dato 1661 digitale Unterschriften verzeichnet die Online-Petition „Schulleitungen in Not“, hinter der als Initiator Torsten Bergmühl steckt, Rektor der Erich-Kästner-Grund- und Mittelschule in Höhenkirchen Siegertsbrunn. „Wir sind bis zur Halskrause mit dem Corona-Management beschäftigt“, schildert der 57-Jährige die Situation. Der eigentliche pädagogische Auftrag leide darunter – deshalb hat er, als Ergänzung zu Forderungen der Lehrerverbände auf nationaler und bayerischer Ebene, im Portal change.org die Petition gestartet. Adressiert an Kultusminister Michael Piazolo sowie Landtagsabgeordnete im Bildungsausschuss.

Politik soll Abhilfe schaffen

Seit nunmehr zwei Jahren befänden sich „alle Schulen wegen der Corona-Pandemie im permanenten Ausnahmezustand“, und die „organisatorische Hauptlast“ müssten die Rektoren tragen, heißt es in der Petition. Die Schulleiter fordern die Politik nun auf, einer „erheblichen Überlastung“ entgegenzuwirken. Die sieben Forderungen (vgl. Kasten) umfassen zeitliche Entlastung, transparentes Arbeitszeitmanagement, bessere Bezahlung, autonomen Handlungsspielraum sowie juristische Unterstützung durch die Schulämter. Denn „die eigentlichen Hauptaufgaben wie Schulentwicklung, Personalführung, Sachverwaltung oder Elternarbeit“ blieben vor lauter Corona-Zusatzaufgaben „auf der Strecke“.

Die Idee zur Petition entstand bei einem Schulleiterkongress

Die Idee, diese Online-Petition zu starten, kam Torsten Bergmühl vor Weihnachten 2021 bei einem Schulleiterkongress in Feldkirchen-Westerham. Unter den etwa 60 Kollegen sei die Stimmung „sehr angespannt“ gewesen, und weil es sich um ein „politisches Thema“ handele, habe die Schulaufsicht dazu geraten, die Sorgen entsprechend zu adressieren. „Daraufhin haben sich die Gedanken dieser Schulleiter-Dienstbesprechung verselbstständigt“, sagt Torsten Bergmühl. „Die Aktion entstand aus pragmatischer Not heraus.“ Der 57-Jährige betont, die Petition nicht in seiner Funktion als Rektor gestartet zu haben, sondern „als Einzelperson“. Sein Ziel formuliert er so: „Ich verstehe mich als Debattenbeitrag zu den Forderungen der Lehrerverbände. Zwar habe ich keinen Verband im Kreuz, aber eine große Anzahl von leidenden Schulleitern.“

Anfangs, von seiner eigenen Schule ausgehend, warb Torsten Bergmühl nur im Landkreis München für seine Petition. Doch schon bald, nach erster Resonanz, schrieb er bayernweit Kollegen an und ermunterte sie zum Online-Protest. „Das Feedback ist sehr positiv. Ich schätze, über die Hälfte der Schulleiter in ganz Bayern haben bisher mitgemacht.“ Unermüdlich schreibt er weiterhin Kollegen an, um die Zahl von aktuell 1661 Unterzeichnern zu erhöhen.

Resonanz bisher gering

Als „Freie Rektorinnen Initiative Bayern“ (FRIB) firmiert Torsten Bergmühls Petition, anders als im Kollegenkreis sei sie Resonanz unter Politikern bisher minimal: „Bis auf die Nachfrage einer Landtagsabgeordneten der Grünen gab es kaum Reaktionen.“ Das sei schade und falsch, findet der 57-Jährige: Statt der verlängerte Arm der Behörden zu sein mit der Organisation schulinterner Teststrecken, Coronastatus-Kontrollen von Lehrkräften und Besuchern, Eltern-Information und entsprechender „24/7-Verfügbarkeit“ müsse wieder der pädagogische Beruf an sich Vorrang erhalten.