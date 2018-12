„Ameisenhandel“: Drogen-Hotspot S-Bahnhof Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Kleindealer nutzen den S-Bahnhof in Höhenkirchen-Siegertsbrunn als Treffpunkt für ihre Drogengeschäfte. Vor allem Marihuana ist beliebt, beobachtet die Polizei.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Am Bahnhof von Höhenkirchen-Siegertsbrunn tummeln sich nicht nur die Pendler. Gerade in den Abendstunden wird das Gelände zum beliebten Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene. Und für den einen oder anderen Kleindealer. Immer wieder, so hört man, beobachten Bürger entsprechende „Geschäfte“ im Bahnhofsbereich. In Insiderkreisen spricht man vom Ameisenhandel.

Jüngst hat sich sogar eine Frau in der Merkur-Redaktion gemeldet, weil ihr am Bahnhof ein derartiges Drogengeschäft aufgefallen ist. Sie war – vermutlich wie viele andere, die von dem illegalen Straßenverkauf der Rauschmittel etwas mitbekommen – irritiert und wusste nicht genau, wie sie sich verhalten sollte.

„Wer einen Drogendealer beobachtet, verständigt bitte umgehend die Polizei“, sagt Robert Fritsch, stellvertetender Leiter der für Höhenkirchen-Siegertsbrunn zuständigen Polizeidienststelle in Ottobrunn. Denn nur so könne man den Tätern auch habhaft werden. Hilfreich ist es laut Fritsch, wenn der Zeuge am Telefon genau beschreibt, was vor sich geht, und – falls möglich – vor Ort bleibt, bis die Polizei eingetroffen ist.

Der Vize-Chef der Ottobrunner Polizei bestätigt, dass es am Bahnhofsplatz von Höhenkirchen-Siegertsbrunn in der Vergangenheit zu Drogendelikten gekommen ist. Es komme auch immer wieder einmal vor, dass man Personen aufgreife, die Joints rauchen oder kleinere Mengen Marihuana bei sich haben. Deshalb behalte man den Halt im Höhenkirchen-Siegertsbrunn genauso wie andere Bahnhöfe im Umland von München genau im Auge. Denn ein derartiger Verkehrsknotenpunkt mit S-Bahn- und Busanschluss sowie einem großen Parkplatz ist wie geschaffen für derartige illegale Geschäfte.

Auch das Umfeld könne derartige Erscheinungen begünstigen, erklärt Fritsch. So befinde sich beispielsweise das Gymnasium direkt neben dem Bahnhof, zudem die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Außerdem gebe es im Ort das Wohnwagendorf für Obdachlose und weitere Einrichtungen mit potenzieller Laufkundschaft. Der Bahnhof biete sich außerdem als Treffpunkt für junge Menschen an, und solche Stellen seien immer beliebt, um dort Drogen unter die Leute zu bringen. „Sobald die Nachfrage vorhanden ist, wird es auch irgendwann das Angebot geben“, so Fritsch.

Er warnt aber vor Panikmache. „Es handelt sich um keinen größeren Drogenumschlagplatz“, stellt er klar. Man habe dort keine Situation wie am Münchner Hauptbahnhof. Auch die anfängliche Befürchtung, die Drogenszene von Perlach habe sich nach Höhenkirchen verlagert, hat sich laut Fritsch als unbegründet erwiesen. So belässt es die Polizei bei den bisherigen Kontrollen, wird das Bahnhofsumfeld aber weiter beobachten.