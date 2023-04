Bauen, bilden, fördern: Dieser Verein sorgt für Schlagzeilen

Zehn Jahre „Zukunft trotz Handicap“

Seine elternfinanzierte Wohnstätte für Menschen mit einer Behinderung sorgt deutschlandweit für Aufsehen. Ebenso die beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen wie der Kleine Wirte-Brief. Andrea Hanisch, Vorsitzende des Vereins „Zukunft trotz Handicap“ darüber, was ihr Team antreibt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Vor zehn Jahren hat sich der Verein „Zukunft trotz Handicap“ gegründet. Die derzeit 70 Mitglieder haben es sich zum Ziel gesetzt, dass Menschen mit einer Behinderung möglichst selbstbestimmt und gleichgestellt in der Gesellschaft leben können. Besondere Beachtung findet der Bau einer elternfinanzierten Wohnstätte für junge Menschen mit einem Handicap in der Konzeller Straße in Höhenkirchen. Die Idee dazu kam von der Vereinsvorsitzenden Andrea Hanisch und ihrer Schwägerin Susanne Klebel. Hanisch und ihre Mitstreiter setzen sich auch für berufliche Qualifizierungsprojekte sowie ein Inklusionscafé im Ort ein.

Aus welcher Motivation heraus haben Sie vor zehn Jahren den Verein mitgegründet?

Der ausschlaggebende Faktor war mein Neffe Benedikt, der auch eine Behinderung hat. Er hat einmal zu mir gesagt: „Deine Kinder haben es gut, die können ausziehen. Ich kann das nicht. Mich nimmt keiner.“ Das war die Initialzündung, um einen Verein zu gründen und zu schauen, ob man nicht selbst eine Wohnmöglichkeit für Betroffene bauen können.

Was sind die Haupt-Ziele des Vereins?

Neben der Schaffung von Wohnraum wollen wir den Betroffenen berufliche Qualifizierungsprojekte anbieten. Wir wollen es ihnen ermöglichen, dass sie ihr Leben sinnhaft gestalten und ihnen ihre Arbeit, der sie nachgehen, auch Spaß macht. Und natürlich ist uns grundsätzlich das Inklusionsthema wichtig, also, dass auch Menschen mit einem Handicap Teilhabe an unserer Gesellschaft haben. Das treibt uns an.

Vor fünfeinhalb Jahren konnten die ersten Bewohner in das Haus an der Konzeller Straße einziehen. Haben sich ihre Hoffnungen auf ein möglichst selbstbestimmtes Leben erfüllt?

Ich würde sagen, zu hundert Prozent. Natürlich gab es den einen oder anderen Bewohner, der aus einer veränderten Lebenssituation heraus das Wohnheim verlassen hat. Aber grundsätzlich sind alle Bewohner glücklich, weil sie dort so selbstbestimmt wie möglich leben können – und so gut betreut wie notwendig.

Sind die Bewohner auch ins Gemeindeleben eingebunden?

Die örtlichen Vereine, vor allem die Sportvereine haben sich sehr geöffnet, haben zum Beispiel Schnuppertrainings angeboten. Demnächst wollen wir ein Musikprojekt starten, auch wird es in Kürze in der Leonhardi-Kirche ein Konzert geben von jungen Menschen mit Handicap, die Veeh-Harfe spielen. Und wir fahren heuer beim Leonhardi-Fest zum ersten Mal mit einem eigenen Wagen mit.

Auch im neuen Familienzentrum soll Inklusion stattfinden.

Ja, unser derzeitiger Fokus liegt auf dem Inklusionscafé, das wir dort betreiben wollen. Wenn ich so eine Begegnungsstätte habe, wo Menschen kommen und gehen und sehen, wie locker der Umgang mit Menschen mit einem Handicap sein kann, dann haben wir viel erreicht.

Zurück zu dem von Ihnen verwirklichten Wohnheim: Der Verein hat auf Nachahmer des Projekts gehofft und deshalb sogar einen Leitfaden für den Bau elternfinanzierter Wohnheime erstellt. Hat sich dafür jemand interessiert?

Nachdem ein Filmbeitrag über uns im Bayerischen Fernsehen gesendet wurde, gab es Anfragen aus ganz Deutschland. Zeitweise hatten wir so viele Besichtigungstermine, dass es fast zu viel wurde. Der Betreiber unseres Hauses, das Augustinum, hat irgendwann Stopp gesagt und ich musste dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Aber das Interesse ist nach wie vor ungebrochen. Ich bekomme auch mindestens zwei Anfragen pro Woche, wo und wann wir das nächste Wohnprojekt bauen.

Derzeit ist der Verein aber sicher auch gut mit der Durchführung beruflicher Qualifikationsmaßnahmen ausgelastet – Stichwort Kleiner Wirte-Brief und Kleiner Kita-Brief.

Die Qualifizierungsmaßnahme zum Kleinen Wirte-Brief haben wir bereits zum zweiten Mal abgeschlossen. Erst kürzlich hat Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf den Teilnehmern die Zertifikate übergeben. Das ist so eine Würdigung und Wertschätzung der jungen Leute. Und wie beim ersten Mal versuchen wir, alle Teilnehmer im Hotellerie- und Gaststättengewerbe unterzubringen. Nach dem ersten Kurs ist das bei fast allen gelungen. Auch der Kleine Kita-Brief findet viel Resonanz. Sogar die Stadt München will sich bei uns über das Projekt informieren. Wir planen in der Zwischenzeit ein nächstes Projekt: den Kleinen Handwerker-Brief.

Gerade, was die Qualifizierungsprojekte betrifft, könnte man annehmen, hier sei der Staat in der Pflicht.

Natürlich wäre das die wünschenswerteste Version, dass der Staat mit solchen Maßnahmen Menschen mit einem Handicap ausbildet und in den Berufsmarkt integriert. Aber ich habe das Gefühl, dass der Staat zu viele Hürden aufbaut und sich manchmal selbst im Weg steht. Unser Verein ist dagegen ein kleines, wendiges Flaggschiff, das seine Projekte zielstrebig verwirklicht, obwohl wir solche Projekte nur mit Spendengeldern finanzieren.

Wo muss der Staat mehr für Menschen mit einem Handicap investieren?

Ich bin ja selbst im Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn Behindertenbeauftragte und nehme deshalb auch an den Veranstaltungen des Landkreises zu diesem Thema teil. Da passiert schon viel für Menschen mit Handicap. Aber gefühlt kommt bei den Bürgern einfach noch zu wenig an. Und es müssen nicht die großen, bis ins letzte Detail ausgeklügelten und DIN-zertifizierten Konzepte sein. Wir als Verein haben festgestellt, dass man mit niederschwelligen Angeboten sehr viel bewirken kann.

Was ist für die Zukunft geplant?

Wir feilen an einem Konzept für eine neue Wohnstätte. Wir haben auch ein passendes Grundstück im Auge. Mehr kann ich aber dazu noch nicht sagen.