Bauhof überfordert: Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn vergibt Pflege extern

Von: Stefan Weinzierl

Die Ausrüstung für die Baumpflege. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Bauhof von Höhenkirchen-Siegertsbrunn kann die Pflege der Bäume, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen, nicht mehr allein bewältigen. Er braucht Hilfe.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss hat nun dem Wunsch der Verwaltung entsprochen und zugestimmt, Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der jährlichen Baumkontrollen an einen externen Dienstleister zu vergeben. Konkret geht es um 181 Straßenbäume, die behandelt werden müssen. Die Kosten belaufen sich auf 40 000 Euro.

Seit rund einem Jahr verfügt die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn über ein vollständiges Baumkataster. Das bedeutet, dass die Gemeindeverwaltung nun einen umfassenden Überblick über den Baumbestand im Ort und den Zustand der einzelnen Bäume besitzt. Das ist die Grundlage für regelmäßige Kontrollen und Pflegemaßnahmen. Nach Auskunft der Rathausverwaltung fallen 2213 Bäume und 30 Baumgruppen mit weiteren insgesamt 929 Bäumen in die Zuständigkeit der Gemeinde. Diese werden mindestens einmal im Jahr durch einen Sachverständigen untersucht. Aus den Untersuchungen ergibt sich dann, ob und welche Baumpflegemaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Sehr viele Pflegemaßnahmen nötig

Weil der Baumbestand angestiegen ist und sich laut Gemeindemitarbeiter Andreas Siegel der Zustand der Bäume insgesamt verschlechtert hat, seien so viele Pflegemaßnahmen notwendig, dass der Bauhof die Arbeiten nicht mehr alleine stemmen kann. Aus diesem Grund seien auch Pflegemaßnahmen, die eigentlich für 2021 angestanden wären, teilweise erst heuer durchgeführt worden. „Man kann nicht jahrelange mangelnde Pflege in einem Jahr wieder gut machen“, so Siegel.

Derartige Verzögerungen will man in Zukunft vermeiden, vor allem auch, weil die Verkehrssicherheit nicht gefährdet werden darf und die Gemeinde im Ernstfall bei einem Unfall, der durch einen umgestürzten Baum passiert, haften muss.

Trockenschäden an den Bäumen

Wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) auf Nachfrage aus dem Gremium mitteilte, gebe es tatsächlich viele Trockenschäden an Bäumen. Hier werde zwar mittlerweile entgegengesteuert. „Aber wenn ein Baum angeschlagen ist, tut man sich oft sehr schwer“, betonte sie. Manchmal seien die Bäume nicht mehr zu retten, dann müsste man fällen und Ersatzpflanzungen vornehmen.

Haben Baumpfleger Angst vor Haftung?

„In meinen Augen wird zu schnell gefällt“, sagte Otto Bußjäger (UB), bezog seine Kritik aber nicht nur auf Vorfälle in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Baumpfleger hätten oft Angst vor der Haftung und würden deshalb oft vorschnell zur Kettensäge greifen. „In manchen Gemeinden passieren da radikale Dinge.“ In Höhenkirchen-Siegertsbrunn müsse deshalb der Grundsatz lauten „Rettung vor Fällung“. Eine Forderung, die keiner im Ausschuss infrage stellte.

Es würden immer erst Pflegerückschnitte gemacht, erwiderte Konwitschny, „um dem Baum eine Chance zu geben, sich zu erholen“. Erst wenn nichts anderes mehr helfe, würden auch Fällungen in Erwägung gezogen. „Wir versuchen, möglichst jeden Baum zu retten“, versicherte sie. STEFAN WEINZIERL