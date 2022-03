Bebauungsplan für Areal am Bahnhof dreht die nächste Runde

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Östlich und westlich der Bahnlinie sollen zwei Flächen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bebaut werden. © msc/A.

Nach Änderungen wird der Entwurf für zwei Flächen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn erneut öffentlich ausgelegt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Zum wiederholten Mal hat sich der Bau- und Liegenschaftsausschuss der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit dem Bebauungsplan-Entwurf für zwei Flächen östlich und westlich der Bahnlinie auseinandergesetzt. Architekt Peter Luedicke fasste zusammen, was die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu dem Entwurf zu sagen haben, und stellte dem Gremium vor, welche Änderungen man aufgrund der Stellungnahmen beim Bebauungsplan vornehmen will. Aber auch die Bauausschussmitglieder selbst hatten noch ein paar Wünsche, was den Bebauungsplan angeht.

Kein Widerspruch zur Ortsentwicklung

Wie berichtet, will die Gemeinde durch das Aufstellen des Bebauungsplans verhindern, dass die beiden Flächen, die auf der Nordseite der Bahnhofstraße liegen, so genutzt werden, dass sie der gewünschten Ortsentwicklung widersprechen. Die Flächen liegen in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und dem geplanten neuen Ortszentrum der Gemeinde.

Während das Areal östlich der Bahnlinie bereits bebaut ist, ist westlich der Gleise noch Spielraum. Dort gibt es einen ehemaligen Supermarkt-Parkplatz, der auf absehbare Zeit bebaut werden soll. Der in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer ausgearbeitete Plan soll es ermöglichen, dass auf dem Areal ein mehrgeschossiges Punkthaus sowie ein querstehender Riegelbau errichtet wird. Im Dachgeschoss des Riegelbaus, so hatte es der Ausschuss zuletzt beschlossen, besteht dann die Möglichkeit für ein Café oder einen anderen gastronomischen Betrieb.

Umfangreiche Begrünung der Fassaden

Die Unabhängigen Bürger, die bereits wiederholt auf eine umfangreiche Begrünung der Außenfassaden beider Gebäude drängten, setzten nun durch, dass nicht nur die Öst- und Westfassaden begrünt werden müssen, sondern auch die südlichen Fassaden. Insgesamt wird nun eine 30-prozentige Fassadenbegrünung vorgeschrieben.

Zudem sollen Nistkästen für Vögel, die an Gebäuden brüten, angebracht werden. Architekt Luedicke hatte diesen Vorschlag des Bund Naturschutz angesichts der Fassadenbegrünung, die seiner Ansicht nach bereits Lebensraum für Vögel bietet, für unnötig gehalten. Die Grünen pochten aber auf die Nistkästen und fanden dafür eine Mehrheit im Ausschuss.

Denkbar knapp fiel die Abstimmung für den zweiten Antrag der Grünen aus. Bisher sollte in dem geplanten Punkthaus Gewerbe- und Wohnnutzung möglich sein. Die Grünen setzten jetzt durch, dass dort nur eine gewerbliche Nutzung erlaubt ist. Der Bebauungsplan-Entwurf wird nun noch einmal redaktionell geändert und dann erneut öffentlich ausgelegt.