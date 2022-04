Behördenlotse fürs Gewerbe

Von: Stefan Weinzierl

Steht in sämtlichen Wirtschaftsfragen künftig Bürgermeisterin Mindy Konwitschny zur Seite: Wirtschaftsförderer Uwe Zwick. © Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Der neue Wirtschaftsförderer Uwe Zwick will Höhenkirchen attraktiv für Unternehmen machen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Er soll dafür sorgen, dass das Gewerbe im Ort wächst und gedeiht, damit auf lange Sicht mehr Geld in die Gemeindekasse fließt: Uwe Zwick hat Anfang Januar die Stelle des Wirtschaftsförderers in Höhenkirchen-Siegertsbrunn angetreten. Im Gemeinderat hat der 57-Jährige jetzt seine Handlungsschwerpunkte und Strategien vorgestellt, um die Kommune als Wirtschaftsstandort zu stärken. Und machte dabei klar, dass es, um attraktives Gewerbe anzulocken, vor allem zwei Dinge braucht: Gewerbeflächen und eine optimale Infrastruktur.

Wie Zwick erläuterte, zählten deshalb zu seinen wichtigsten Aufgaben die Gewerbeflächen-Entwicklung, die Digitalisierung, der flächendeckende Glasfaserausbau und die Optimierung des Mobilfunknetzes. So befinde er sich derzeit in intensiven Gesprächen mit Netzbetreibern, um diese für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde zu gewinnen. Gleichzeitig arbeite man an einer Informationskampagne, um alle Eigentümer über die Vorteile und Notwendigkeit eines Glasfaseranschlusses zu informieren. „Denn nur so gelingt der flächendeckende Ausbau“, betonte er.

Alle diese Dinge seien wiederum wichtig, um Leit- und Wachstumsbranchen in den Ort locken. Dazu zählt Zwick insbesondere die Informations- und Kommunikationstechnologie, aber auch die Kreativwirtschaft, die Gesundheitswirtschaft und die Energiebranche.

Damit sich Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Wettbewerb um solche Unternehmen behaupten kann, müsse die Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut werden. Dabei reicht es seiner Ansicht nach nicht aus, den Internetauftritt zu pflegen. „Die Gemeinde sollte sich auch an Messen beteiligen“, sagte er. Dort könne man Kontakte knüpfen und sei sichtbar. Auch Marketingaktionen seien sinnvoll.

Wichtig ist für Zwick aber auch die Bestandspflege. Er hat nach eigener Aussage bereits begonnen, ortsansässige Unternehmen zu besuchen, und sich über deren Probleme und Wünsche zu informieren. Für diese will er erster Ansprechpartner und „Behördenlotse“ sein. Derzeit arbeitet Zwick am Aufbau einer Unternehmens-Datenbank, eines Gewerbeflächen-Portals und eines Ausbildungsplatz- sowie Fachkräfteportals.

In absehbarer Zeit will er unter anderem Unternehmerforen etablieren, bei denen sich Firmen vorstellen können und die gleichzeitig als Plattform zum Meinungsaustausch und Netzwerken dienen. Falls Interesse besteht, könne man auch Info-Veranstaltungen, zum Beispiel über Themen wie Online-Präsenz oder Optimierung der Webseite anbieten. Denn was Zwick bereits aufgefallen ist: „Es gibt hier sehr viel Gewerbe, das ist immer noch nicht online – und somit eigentlich nicht vorhanden ist. Wer nicht bei Google auffindbar ist, hat heutzutage schon verloren.“ Weitere Ideen des Wirtschaftsförderers: die Verleihung eines Ausbildungs- und Wirtschaftspreises.