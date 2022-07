Beim Überholen in Gegenverkehr gerauscht - Beifahrerin (55) schwer verletzt

Von: Marc Schreib

Die Polizei nahm den Unfall auf. © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Bei einem Überholmanöver auf der Kreisstraße M24 hat eine VW-Fahrerin (26) offenbar den Gegenverkehr falsch engeschätzt. Mit schlimmen Folgen: Drei Personen wurden leicht, eine schwer verletzt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Am Donnerstag gegen 7.10 Uhr war die 26-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg von Siegertsbrunn in Richtung Hohenbrunn unterwegs - mit einer 55-Jährigen aus dem Landkreis München auf dem Beifahrersitz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte die VW-Fahrerin wenige hundert Meter nach der Einmündung zur Eichbaumstraße ein Auto und scherte deshalb auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot eines 26-jährigen Landkreisbewohners. Im Peugeot saß noch ein 22-Jähriger aus dem Landkreis München. Durch den Aufprall wurde der VW in ein Maisfeld neben der Fahrbahn geschleudert.

Zur stationären Behandlung ins Krankenhaus

Bei dem Unfall klemmte sich die 55-jährige Beifahrerin im VW ein und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam schwer verletzt mit dem Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen wurden jeweils leicht verletzt und zur ambulanten, medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Kreisstraße M24 musste bis 10 Uhr komplett gesperrt werden, wodurch es Stauungen kam. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.