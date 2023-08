Bittere Ernte für Bauer und Brauer: Wetterextreme sorgen für weniger Ertrag bei Getreide

Von: Laura Forster

Von bis zu 40 Prozent weniger Ertrag spricht Kreisobmann Anton Stürzer. © lf

Die Qualität und Menge der Getreideernte leidet enorm unter den heftigen Wetterextremen heuer – ein Phänomen das laut Kreisobmann Anton Stürzer immer mehr zunimmt. Auch die Brauereien sind von den schlechten Gersteerträgen betroffen.

Landkreis – „Das was bis jetzt nicht geerntet wurde, kann nur noch als Futter für die Tiere genutzt werden“, sagt Kreisbäuerin Sonja Dirl aus Heimstetten über die Getreidepflanzen auf dem Feld. „Das Getreide ist jetzt reif, doch durch den vielen Regen kann es nicht gedroschen werden und keimt.“ Das bedeutet, dass die Qualität sinkt und das Produkt nur noch als Futtergetreide verkauft werden kann, was zu großen Einbußen für die Landwirte führt. „Der Regen ist ein paar Wochen zu spät gekommen“, so Dirl. Ein Großteil des Getreides konnte zum Glück schon eingefahren werden.

Allgemein sei dieses Jahr jedoch nicht einfach für die Landwirte im Landkreis. „Wir hatten nicht besonders viel Glück“, sagt die Kreisbäuerin. Kreisobmann Anton Stürzer aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn spricht sogar von einer „miserablen Ernte“ mit bis zu 40 Prozent weniger Ertrag. Der Grund dafür sind die Wetterextreme. „Erst das kalte und nasse Frühjahr, dann die fünf Wochen lange Hitze und Trockenheit und jetzt wieder der Regen“, sagt er. Früher gab es nicht so lang anhaltende Wetterphasen, da war das Klima wechselhafter, so Dirl, die ihre Felder während der Dürrezeit bewässert hat. „Das ist bei uns zum Glück möglich, da das Grundwasser nur wenige Meter tief liegt.“ Es handelt sich dabei aber nicht um Trinkwasser, betont sie. „Normalerweise bewässern wir vor allem die Kartoffeln“, doch heuer hat auch das Getreide Wasser aus dem Boden bekommen. „Als Bauer hängt das Herzblut dran, es tut weh zu sehen, wenn die Pflanzen kaputt gehen. Deshalb haben wir alles versucht.“

Bauer mit Feldern auf Schotterebene haben es schwerer als im östlichen und nördlichen Landkreis

Im südlichen Landkreis auf der Schotterebene gestaltet sich das etwas schwieriger. „Wir können leider nicht nachhelfen und bewässern, das Wasser liegt viel zu tief“, sagt Stürzer. „Die Ernte der Landwirte aus dem Süden ist deshalb schlechter ausgefallen als die der Bauern aus dem nördlichen oder östlichen Landkreis. Die haben auch bei Gewittern mehr Regen abbekommen.“ Besonders betroffen sind Gerste und Weizen, vor allem die Sommerfrüchte, die nicht mehr das nasse Frühjahr mitbekommen haben. „Die Qualität und Menge ist nicht berauschend“, so Stürzer. „Das hat nichts mit Jammern zu tun, das sind Tatsachen.“

Im Notfall muss die Ayinger Brauerei Gerste für ihr Bier zukaufen, sagt Direktor Helmut Erdmann. © lf

Die schlechten Erträge haben auch Auswirkungen auf die Brauereien. „Für die wird es etwas kompliziert“, sagt Dirl. Laut Stürzer müssen sie wahrscheinlich Gerste von woanders zukaufen. Helmut Erdmann, Direktor der Ayinger Privatbrauerei, ist derzeit dabei den Ist-Zustand zu überprüfen. „Wir beziehen unsere Gerste ausschließlich aus dem Landkreis und dem Münchner Umland.“ Die diesjährige Ernte stelle die Brauerei vor neue Herausforderungen. „Bei den Qualitäten kann man gewisse Kompromisse eingehen“, die Mälzer und Brauer können die Unterschiede auch so abfangen, dass es keine Veränderung beim Bier gibt, aber wenn zu wenig Getreide da ist, bedeutet das, dass „wir uns am freien Markt bedienen müssen“.

Bei Mais, Karoffeln und Soja sieht die Ernte im Vergleich zum Getreide besser aus

Laut Stürzer häufen sich die Wetterextreme immer öfter. Dass auf ein schlechtes ein gutes Jahr folgt, ist nicht mehr sicher. „Wenn es nächstes Jahr wieder so viele Wochen am Stück nicht regnet, kämpft mancher Betrieb um seine Existenz. Das verkraften nicht viele Landwirte.“

Die gute Nachricht: Bei der Kartoffel-, Mais- und Sojaernte sieht es etwas besser aus. „Die können die Regenphase jetzt noch mitnehmen“, sagt Dirl. Trotzdem rechnet sie nicht mit überdurchschnittliche Erträgen.