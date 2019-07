Brücke übers Bahngleis: Höhenkirchen-Siegertsbrunn will besser zusammenwachsen

Eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Bahngleise soll für mehr Zusammengehörigkeit in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sorgen. Die Gemeinde prüft.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn– Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn verlaufen so zäh, wie die verwendeten Fachbegriffe kompliziert sind: Damit nicht alle Bürger den beschrankten Übergang an der Bahnhofstraße nutzen müssen, um von Höhenkirchen nach Siegertsbrunn (und umgekehrt) zu gelangen, will die Gemeinde im Norden seit Jahren eine Fußgänger- und Radunterführung unter den S-Bahn-Gleisen bauen. Bei der Bahn spricht man nicht von einer Unter-, sondern von einer Überführung – schließlich würden die Gleise dann über den Fuß- und Radweg geführt, so die Argumentation.

Tunnel frühestens 2023

Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) glaubt angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Deutschen Bahn nicht an den Durchstich vor dem Jahr 2023. Die Kosten belaufen sich nach derzeitiger Schätzung laut Mayer auf 1,2 Millionen Euro, könnten bis zur Fertigstellung bei anhaltendem Bauboom aber deutlich ansteigen. Schneller und günstiger verwirklicht werden könnte ein Verbindungsweg zwischen den beiden Ortsteilen durch ein Brückenbauwerk (im Bahnjargon also eine Unterführung), das Fußgänger und Radler über die Gleise führt. Das zumindest hat Karl Kleinhanß in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates versprochen.

Der Geschäftsführer des Vereins Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau warb speziell für hölzerne Brückenbauwerke. Sie seien unkomplizierter zu installieren, aber genauso dauerhaft wie Beton-Bauwerke, kostengünstig und könnten bei entsprechender Gestaltung zu einer Aufwertung der Umgebung führen. Durch die relativ kurze Montagezeit müsste die S-Bahn-Strecke auch nicht so lang gesperrt werden. Auch bei der Sicherheit sieht der pensionierte Ingenieur Vorteile: „Unterführungen werden von Fußgängern und Radfahrern nicht gerne angenommen“, erläuterte er.

Grundsätzlich gefiel der Vorschlag, die beiden Ortsteile mit einer Brücke zu verbinden, vielen Gemeinderäten. „Ich finde die Idee toll“, sagte Manfred Eberhard (UB). Er bezweifelte aber die Umsetzbarkeit. Denn damit Fußgänger und Radfahrer ein entsprechend hohes Brückenbauwerk gut bewältigen könnten, brauche es lange Rampen. Zumal Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) auf Barrierefreiheit bestand. Hans Loidl (CSU) sprach von mindestens 50 Metern Rampen-Länge. Dann käme das Gesamtbauwerk auch nicht günstiger als die Unterführung.

Bedenken wegen Höhe

Zudem warnte Eberhard vor Anwohner-Beschwerden angesichts des hohen Bauwerks, „wenn plötzlich die Radfahrer ins Schlafzimmer schauen“. Auch Mindy Konwitschny (SPD) äußerte aufgrund der benötigten Höhe Bedenken. Am ursprünglich geplanten Unterführungsstandort Am Grenzweg/Arnikastraße, so die einhellige Meinung, sei eine Brücke wohl nicht zu realisieren.

Rathauschefin Mayer brachte daraufhin den sowieso von einigen Fraktionen favorisierten, etwas nördlicher gelegenen Alternativ-Standort Am Mitterfeld ins Spiel. Dort gebe es mehr Spielraum. Ob der tatsächlich ausreicht, müsste ein Fachplaner klären, meinte Kleinhanß. Peter Guggenberger (CSU) will die Umsetzbarkeit klären lassen. „Das ist eine Voruntersuchung wert“, sagte er.