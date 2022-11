Attraktives Gewerbe statt Kiesabbau in Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Von: Martin Becker

Knapp 150 Interessierte haben die Bürgerversammlung der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn besucht, die zudem in einem Livestream online übertragen wurde. © Robert Brouczek

Bei der Bürgerversammlung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wirbt die Rathauschefin für ein Umdenken bei Flächennutzung.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Mit charmanter Eloquenz startete Mindy Konwitschny die Bürgerversammlung der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn und beendete sie knapp zweieinhalb Stunden später ebenso. „Bisher hat‘s jeder überlebt, der in meiner Nähe war“, warb die Rathauschefin fürs Vorrücken der etwa 150 Besucher auf noch freie Plätze in der ersten Reihe. Und zum Abschluss, bei den etwas zögerlichen Bürgerfragen, schlüpfte sie nochmals in die Rolle als Animateurin: „Was denn, keine Fragen zum Kies?“

Infos zum Kiesabbau

Wer glaubte, der höchst umstrittene und mittlerweile vom Landratsamt genehmigte Kiesabbau am Muna-Gelände werde zum Mega-Thema der Bürgerversammlung, der irrte. Ein Betroffener Anwohner ging auf den Münchner Merkur zu und sagte, er hätte schon kritische Fragen gehabt – „aber an den Landrat selbst, der leider nicht kam, und nicht an irgendeinen Stellvertreter“.

Genau 109 Minuten dauerte der Vortrag von Bürgermeisterin Mindy Konwitschny. © Robert Brouczek

Weil das Thema das derzeit brisanteste in Höhenkirchen-Siegertbrunn ist, griff Mindy Konwitschny es auf und gab Antworten auf ungestellte Fragen. Sie verwies auf den „städtebaulichen Vertrag“, der nach vergeblicher Intervention der Gemeinde gegen den Kiesabbau abgeschlossen wurde und in den „viele Anregungen der Bürger eingeflossen sind“. In diesem Vertrag ist unter anderem festgelegt, dass der Kiesabbau samstags um 12 Uhr enden muss – am vergangenen Wochenende indes wurde wohl bis 19 Uhr gewerkelt, allerdings ging es da (erlaubtermaßen) um die Zuwegung zum Gelände. „Es wird immer wieder ein Nachschauen sein“, sagte die Bürgermeisterin und hofft, dass der Unternehmer „sich anständig verhält“, denn nur dann sei ein „einigermaßen erträgliches Miteinander“ gesichert.

Flächen finden für Gewerbe

Dass der Kiesabbau an sich nicht im Sinne der Gemeinde ist, ließ Mindy Konwitschny mehrfach durchblicken. Unter anderem, als es um, die Finanzkraft der Kommune und um „attraktives Gewerbe“ ging. Die kalkulierten 7,1 Millionen Euro aus Gewerbesteuereinnahmen würden heuer sogar leicht übertroffen, mit Blick auf die Zukunft müsse die Gemeinde auf diesem Sektor aber wachsen. „Eine unserer wichtigsten Aufgaben besteht darin, Flächen zu finden und zu schaffen für attraktives Gewerbe.“ Büros statt Kies: Eine Herausforderung, um die sich Wirtschaftsförderer Uwe Zwick kümmert.

Geballte Informationen schon vor der Bürgerversammlung: Diverse Vereine und Organisationen präsentierten in der Mehrzweckhalle ihre Angebote. © Robert Brouczek

Auch im Bereich Energie will Höhenkirchen-Siegertsbrunn neue Wege gehen, um dem Titel als Klimaschutzgemeinde gerecht zu werden. Das größte Potenzial liege mit 47 Prozent in der Wärmeversorgung – derzeit heizen 93 Prozent der Haushalte mit Gas. Deshalb werden für ein kommunales Wärmenetz zwei Modelle diskutiert: entweder ein Anschluss ans Fernwärmenetz der Stadtwerke München oder aber ein eigenes Geothermieprojekt. „Dafür haben wir schon einen Claim im Blick“, verriet die Bürgermeisterin. Und per Windkraft im Höhenkirchner Forst könnten pro Jahr 30 000 Megawattstunden Strom erzeigt werden: „Auch da sind wir dran.“ Übrigens: Zur Windkraft gab es über die Democy-App als digitale Form der Bürgerbeteiligung 68 Prozent Zustimmung.

Möglichkeiten zum Energiesparen

Aber auch auf privater Ebene gebe es viele Optionen zum Energiesparen, „das Klimabonus-Förderprogramm ist druckfrisch“. 40 000 Euro noch für 2022 und 50 000 Euro nächstes Jahr können abgerufen werden für Regenwassernutzung, Dämmung, Fahrradanhänger statt Auto oder Mini-Photovoltaik – für Vorzeigeprojekte ist eine Sonderförderung ausgelobt.

Weitere Neuerungen: Für die Jugendlichen ist ein Mountainbike-Trail in Vorbereitung („Momentan sieht man nur große Erdhaufen“), für ein Naturbad soll 2023 das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen sein, sechs Ladesäulen für Elektro-Autos gehen im Dezember in Betrieb, die kontrollierte Öffnung des Muna-Geländes schreite ebenso voran (unter anderem „Baumspaziergang“ am 3. Dezember) wie der Umbau der Alten Apotheke zum Familienzentrum: „Die wird im Frühling ein Schmuckstück für alle!“

Wer noch näheren Dialog mit der Bürgermeisterin sucht: „Beim Christkindlmarkt freue ich mich bei Glühwein und Punsch auf einen Ratsch!“