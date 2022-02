Lehrermangel extrem: Jetzt müssen schon Eltern im Unterricht aushelfen

Von: Sabina Brosch

Corona macht keine Pause an Bayerns Schulen. Wegen Lehrermangel sitzen viele Kinder wieder zu Hause im Distanzunterricht. Teilweise müssen auch Eltern einspringen.

Landkreis – „Ich habe einen wunderschönen Beruf, die Kinder geben einem so viel“, schwärmt Brigitte Gruber, Rektorin der Sigoho-Marchwart-Grundschule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Wenn so ein Knirps dann auch noch sage, wie er sich freue, endlich wieder in der Schule zu sein, „dann ist der Tag gerettet“. Gleichzeitig sitzt Gruber jedoch immenser Frust im Nacken.

Corona-Situation im Landkreis München: Viele Lehrer fallen aus

Derzeit versucht sie mit allen Mitteln zu verhindern, zwei Klassen aufgrund fehlender Lehrer in den Distanzunterricht schicken zu müssen. Drei Lehrkräfte fallen coronabedingt aus, eine Klasse konnte sie mit dem eigenen Kollegium, „meiner Schatzkiste“, auffangen. Seit Monaten arbeiten alle am Limit, „mehr geht nicht“. Unterstützung von einer Ersatzlehrkraft aus der mobilen Reserve des Schulamtes München-Land gibt es derzeit ebenfalls nicht, der Pool ist ausgeschöpft.

Wegen coronabedingtem Lehrermangel: Vater übernimmt Aufsicht in der vierten Klassen

Ihre letzte Chance sah Rektorin Gruber bei den Eltern. Zwei hätten bereits zu Schulanfang ihre Hilfe zugesichert, ein Vater ist nun seit dieser Woche im Einsatz. „Am Freitag spät nachmittags habe ich ihn angerufen, er brauchte zehn Minuten, um in seiner eigenen Firma die Aufgaben an die Mitarbeiter entsprechend zu verteilen. Am Montag stand er parat.“

Trotz hoher Corona-Inzidenzen: Alles - bloß kein Distanzunterricht

Brigitte Gruber erarbeitete währenddessen einen Plan: In der ersten Stunde werden die Klassen 4b und 4c von ihren Klassenlehrerinnen unterrichtet, die 4a arbeitet solange in sogenannter Stillarbeit an Mathe-Arbeitsblättern. Der Vater führt die Aufsicht. In der zweiten Stunde rotiert er in die 4b, nun machen diese Stillarbeit. Deren Lehrerin unterrichtet dafür die 4a. „Ein unwahrscheinlicher Aufwand, aber die Alternative ist Distanzunterricht. Die schlechteste Alternative“, so Gruber. Das Schulamt weiß Bescheid, „alles ist abgesprochen und genehmigt“.

In der Grundschule Aschheim hingegen mussten zwei Klassen vergangene Woche in den Distanzunterricht. Auch hier fehlen Lehrer, auch hier konnten die Lücken nicht aus der mobilen Reserve geschlossen werden.

Corona-Situation im Landkreis München: Mobile Reserve ist ausgeschöpft

Ein Vater aus Feldkirchen berichtete unserer Redaktion, dass eine dritte Klasse im Januar auf die verbleibenden drei Klassen aufgeteilt worden sei. Dass bei einem Zuwachs von 30 Prozent Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können, bezweifelt er. Auch sei eine gezielte Förderung einzelner Kinder, die dringendst Lernrückstände aufholen müssten, in seinen Augen so nicht zu gewährleisten. Die Schulleitung verweist auf Nachfrage aufs Schulamt.

Wurden Eltern und Kinder im vergangenen Winter aufgrund der Schulschließungen mit Homeschooling konfrontiert, ist die Situation in diesen Monaten eine andere. Schulen sind grundsätzlich offen, das Gros der Kinder geht zum Unterricht, nur erkrankte Kinder bleiben zu Hause. Mit ihnen erkranken jedoch auch ihre Lehrer. Normalerweise schickt das Schulamt dann Ersatzlehrer aus der mobilen Reserve, aber auch diese ist mittlerweile ausgeschöpft.

Schulamt zur Corona-Lage: Alle Ersatzlehrer im Einsatz, die einsatzfähig sind

Der Pool, in dem sich momentan 2260 Lehrerstunden auf etwa 140 Lehrer verteilen „reicht normalerweise aus“, sagt der stellvertretende Schulamtsleiter Dr. Ulrich Barth. „Wir haben aktuell alle Ersatzlehrer im Einsatz, die einsatzfähig sind“, so das Schulamt. Priorisiert würden Lehrkraft-Ausfälle in den ersten und vierten Klassen oder bei einer Klassenleitung. „Aber auch unser Pool ist dezimiert“, so Barth „durch krankheitsbedingte Ausfälle. Hinzu kommt, dass schwangere Lehrkräfte generell sofort nicht mehr in Präsenz unterrichten dürfen. Also für Monate ausfallen, in den Schulen, aber auch bei der mobilen Reserve.“

Das Schulamt sei um eine ständige Aufstockung der eigenen Kapazitäten bemüht, ob mit Lehramtsstudenten oder Quereinsteigern. „Wer einigermaßen qualifiziert ist, über den sind wir dankbar. Auch am Geld scheitert es nicht“, sagt Barth. Aber es seien dennoch einfach zu wenig.

Corona-Lage verschärft Situation an Schulen um München - vor allem zu wenig Grundschullehrer

„Zu wenig“, das ist auch eine Aussage, die Rektorin Gruber immer wieder in den Mund nimmt. „Wir haben prinzipiell zu wenig Lehrer, vor allem an den Grundschulen.“ Das Problem trete nun in Corona-Zeiten extrem hervor. „Aber neu ist das ja nicht. Lehrermangel gab es schon vor Corona.“ Als Ortsvorsitzende im Kreisverbandes des Bayerischen Lehrerverbandes hat sie klare Verbesserungsvorschläge. „Wir brauchen mehr externes Personal und das ad hoc.“

Der Mangel an Lehrern sei selbst durch den leichten Anstieg bei den Lehramtsstudenten nicht zu decken. Vor allem nicht bei den Grund- und Mittelschulen, hier müsse man endlich den Beruf an sich erst wieder attraktiv machen. „Und bei der Bezahlung geht es da schon los." Immer noch verdienen Grundschullehrer weniger als Lehrer an weiterführenden Schulen. Bei jungen Beamten in Bayern seien das monatlich gut 500 Euro. „Es muss sich endlich etwas tun", hofft Brigitte Gruber. Bis es soweit ist, „bezahlt" sie ihren ehrenamtlich tätigen Vater mit eine Schachtel Merci-Schokolade.