Tafel- und Sachspendenbus: Der blaue Wagen gegen den Hunger

Von: Stefan Weinzierl

Sehnlichst erwartet: Als „Der Marienkäfer“ am Isartor eintrifft, wartet schon ein halbes Dutzend Bedürftige, dass sich die Türen öffnen. © Weinzierl

Marienkäfer-Projekt: Höhenkirchner Paar versorgen in München Bedürftige mit Essen und Kleidung.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn/München – Auf den ersten Blick sieht das blaue Gefährt, das am Donnerstagabend in der Sonnenstraße in München kurz nach dem Sendlinger Tor am Gehsteig hält, aus wie ein normaler Linienbus. Doch es hat keine Nummer und zeigt kein Ziel auf der LED-Anzeige. Stattdessen leuchtet auf dem Front-Display der Name „Der Marienkäfer“ auf, an der Seite verkünden Leuchtbuchstaben die Botschaft „Es ist nie zu spät, Gutes zu tun“. Ins Fahrzeug steigt auch niemand, der schnell von der Arbeit nach Hause will. Die Menschen, für die sich hier die Bustür öffnet, hoffen auf eine warme Mahlzeit, eine saubere Hose oder eine Packung Rasierklingen. Willkommen im Tafel- und Sachspendenbus von Nathalie Hartmann und Markus Grimm.

Das Paar aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn fährt vor über einem Jahr zum ersten Mal nach München, um Essen an Bedürftige zu verteilen. „Mit dem Privatauto und der selbst gekochten Kartoffelsuppe“, erinnert sich Hartmann. In der Innenstadt bringen die beiden ihr Essen problemlos an den Mann und die Frau – erkennen aber schnell, dass die Obdachlosen zum Leben auf der Straße nicht nur eine dampfende Suppe brauchen. Gebeten wird um Kleidung, Hygieneartikel, Schlaf- und Rucksäcke, Hartmann notiert sich heimlich alle Wünsche der Bedürftigen – und kauft dann für die nächste Tour ein. Bald passen die Dinge nicht mehr ins Auto, ein Anhänger muss her.

Die Initialzündung für den Bus ist die Begegnung mit dem obdachlosen Malermeister Andreas. „Dem haben wir eine Suppe gegeben und einen Löffel, und der konnte das nicht essen, weil er so gefroren hat“, erzählt Grimm: „Da haben wir uns gesagt: Wir müssen mehr tun.“ Das Paar schaut sich andere Projekte an und beschließt, einen Bus zu kaufen und umzubauen.

Mit dem Marienkäfer-Bus und pro Tour zwei oder drei Helfern sind die beiden nun seit Ende Februar unterwegs, fahren jeden Donnerstag Stationen in der Innenstadt an – von der Sonnenstraße über den Königsplatz bis ins Tal und zum Isartor. Einen Zeitplan gibt es, doch Hartmann und Grimm halten sich nicht stur daran. „Uns ist wichtig, so zu helfen, wie es die Situation gerade erfordert“, sagt Hartmann, während der Bus die erste Station verlässt.

Fast im selben Augenblick tritt Grimm, der selbst den Bus lenkt, auf die Bremse. Er hat am Straßenrand zwei Mittellose ausgemacht. Sie warten sonst an der ersten Station auf den Bus – und eilen nun freudig winkend heran, als der „Marienkäfer“ für sie einen spontanen Zwischenstopp einlegt und die Helfer sie mit Eintopf, frischem Brot, Bananen und Apfelstrudel versorgen. Dass aufgrund des abrupten Halts eine Thermoskanne zu Bruch geht, kümmert keinen. „Das passiert schon mal“, sagt Hartmann und lacht.

Diese Unbekümmertheit, das merkt man schnell auf der Tour, zeichnet Hartmann und Grimm aus. Die beiden, 40 und 42 Jahre alt, die derzeit ihren Lebensunterhalt unter anderem mit dem Verkauf und der Vermietung von Pferdeanhänger bestreiten, packen einfach an, gehen offen und unvoreingenommen auf die Menschen zu, haben einfach Freude am Helfen. So springt das Paar auch vor wenigen Wochen ein, als die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn jemanden sucht, der die gesammelten Ukraine-Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze bringt. „Das war ein echtes Abenteuer“, sagt Grimm, während er den Bus durch die Münchner Innenstadt steuert.

Berührungsängste kennt Grimm nicht

Nur wenige Minuten später, in der Karlstraße, springt der gelernte Tischler aus seinem Gefährt. Er hat Andreas gesehen, der mit seinem Schlafsack und den anderen Sachen am Eingang der St. Bonifaz-Kirche liegt. Im nächsten Moment umarmt er Andreas, herzt ihn und überreicht ihm Duschmittel und Schuhe, die er extra für ihn mitgebracht hat.

Berührungsängste kennt Grimm nicht. Im nächsten Augenblick eilt er besorgt einem Pater zur Hilfe, dem ein betrunkener Obdachloser im Zorn gerade den Eintopf über das Gewand geschüttet hat. Dass der Geistliche kurz zuvor das Marienkäfer-Team darum gebeten hat, nicht mehr vor St. Bonifaz zu halten, weil es bei der Obdachlosenhilfe von St. Bonifaz mittlerweile vermehrt Probleme mit Mittellosen gibt, die vor dem Gotteshaus Krawall machen – für Grimm kein Problem. Er zeigt eben auch Verständnis für die Nöte des Geistlichen. Genauso wie für die Taxifahrer, die im Tal hinterm Alten Rathaus auf Kundschaft warten. Als der „Marienkäfer“ dort Station macht, überrascht er die Taxler mit kostenfreiem Kaffee.

Der letzte Halt hat es in sich: Am Isartor wartet ein halbes Dutzend Leute auf den Marienkäfer, innerhalb von zehn Minuten drängen sich über 20 Menschen um den Bus. Während die Helfer die Wartenden mit Essen und Getränken versorgen, nehmen sich Grimm und Hartmann Zeit, um mit den Obdachlosen zu plaudern oder um mit ihnen das passende Teil aus der „fahrenden Kleiderkammer“ zu suchen.

Nach dieser letzten Station sei für die Helfer oft nichts mehr, wie es war, erzählt Grimm. „Der hautnahe Kontakt mit diesen Menschen berührt viele. Da fließen dann auch einmal ein paar Tränen bei der Rückfahrt.“ Warum die beiden das machen und neben den regelmäßigen Busfahrten so viele weitere Stunden in der Woche opfern, um für die Bedürftigen einzukaufen, die Spenden abzuholen und zu sortieren? „Weil es Sinn macht“, sagt Grimm nur. „Es ist ein schönes Gefühl zu helfen“, ergänzt Hartmann. Auf die Frage, ob sich die beiden auch einmal etwas gönnen, weiß Hartmann keine so rechte Antwort. „Unser Sozialprojekt nimmt uns voll in Anspruch. Wir genießen aber die Zeit zu zweit und mit unserem Hund“, sagt sie.

Dafür haben die beiden Wünsche für die Zukunft. Hartmann würde für ihr soziales Projekt gerne einen Verein gründen – und mithilfe der Mitglieder mehr Fahrten nach München stemmen. Grimm träumt davon, einmal einen Sternekoch für den „Marienkäfer einzuspannen: „Dann könnten wir den Menschen einmal ein richtig geiles Essen anbieten.“

Der Marienkäfer

Wer Geld und Sachen spenden will oder als Helfer mitfahren möchte, kann sich auf der Internetseite der-marienkaefer.de informieren und Kontakt aufnehmen.