Einfach auf die Straße gelaufen: Jogger landet im Krankenhaus

Von: Stefan Weinzierl

Ein Jogger ist an der Luitpoldstraße angefahren worden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Für einen 38-Jährigen aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn endete seine Laufrunde jetzt abrupt auf der Luitpoldstraße. Dort wurde der Jogger von einem Auto angefahren.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 17.15 Uhr im Bereich der Kreuzung Luitpold-/Wächterhofstraße. Zu dieser Zeit befuhr eine 44-jährige VW-Fahrerin aus Aying die Luitpoldstraße in nordöstlicher Richtung, als ihr der 38-Jährige plötzlich vors Auto lief. Die 44-Jährige bremste ihren Wagen zwar stark ab, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug den Jogger touchierte.

Der 38-Jährige fiel durch die Wucht des Aufpralls zu Boden. Weil er im Anschluss über Schmerzen am Knie und an der Schulter klagte, wurde er vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

