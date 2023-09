Offiziell ein „Gelatiere“: Dieser Eismacher hat sich jahrelang in Italien ausbilden lassen

Von: Laura Forster

Inhaber Rocco Taccogna setzt bei seinen Eiskreationen auf Vielfalt und Qualität © Laura Forster

Vor kurzem hat Rocco Taccogna (30) aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn die Eismacherprüfung im italienischen Rimini bestanden. Uns erzählt er, was er dort gelernt hat und auf was es bei gutem Gelato wirklich ankommt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Eis ist für ihn ein Lebensgefühl: Rocco Taccogna betreibt seit eineinhalb Jahren das Eiscafé „Dolce Gusto“ an der Bahnhofstraße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Vor Kurzem hat der 30-Jährige die Eismacherprüfung in Rimini als Gelatiere abgeschlossen. Jahrelang – auf mehrere Etappen verteilt – ist er immer wieder nach Italien gefahren, um das Handwerk von der Pike auf zu lernen. Für Rocco Taccogna steht jedoch fest: Eismachen lernt man in der Praxis. „Die Ausbildung ist wie ein Führerschein, doch um gut zu fahren braucht man Erfahrung. So ist es beim Eis auch.“

„Die Ausbildung ist wie ein Führerschein, doch um gut zu fahren braucht man Erfahrung. So ist es beim Eis auch.“

Der Gelatiere kommt gebürtig aus der Region Basilicata im Süden Italiens und ist 2010 nach Deutschland gezogen. Doch in der Eisdiele erinnert noch viel an sein Heimatland – nicht nur der Name. Aus dem Radio, das im Verkaufsraum der Eisdiele steht, schallt ein Lied in Taccognas Muttersprache. Hinter dem Tresen steht eine riesige Siebträgermaschine, die nur darauf wartet feinsten Espresso zu produzieren und auf der Maschine im hinteren Teil des Cafés, mit der täglich mehrere Liter Eis hergestellt werden, sind die elektronischen Anzeigen auf italienisch. 24 Sorten gibt es während der Saison. Zehn bis zwölf Minuten müssen die Zutaten in die Maschine, danach wird die cremige Masse fünf bis sieben Minuten schockgefroren und kommt ins Gefrierfach bis eine Wanne an der Theke leer und Nachschub gefragt ist. 1,80 kostet die Kugel.

Das Geheimrezept des Gelatiere: Qualität und Tradition

Die Kunden kommen aus dem Ort und der Umgebung und wissen die Qualität von Taccognas Kreationen zu schätzen. „Ich bekomme viel positives Feedback“, freut er sich. Die Lebensmittel und die richtige Zusammensetzung seien beim Eismachen das A und O, sagt der 30-Jährige. Bei den Varianten mit Obst achtet er besonders auf die Frische, beim Milcheis ist Taccogna wichtig, dass keine Ersatzprodukte oder gar Wasser verwendet werden. Milch, Sahne und Zucker sind Grundzutaten für die meisten seiner Sorten. „Die Preise sind in den letzten Monaten sehr gestiegen, doch die Qualität soll nicht sinken“, sagt der Gelatiere. Er ist stolz darauf, Eis noch traditionell herzustellen. „Das machen leider nicht mehr alle.“

„Ich wusste schon immer, dass ich die Eisdiele mal übernehmen möchte“, sagt Rocco Taccogna

Seit 2017 arbeitet er in dem Eiscafé an der Bahnhofstraße. Als er angefangen hat, war sein Cousin noch Chef, der mittlerweile eine Pizzeria betreibt. „Ich wusste schon immer, dass ich die Eisdiele mal übernehmen möchte.“ 2022 war es dann soweit. „Ich dachte, dass es jetzt einfacher wird, da die Pandemie vorbei ist. Doch die gestiegenen Preise machen sich bemerkbar.“ Und auch die Mitarbeitersuche ist schwer. „Es ist nicht leicht gute und zuverlässige Leute zu finden, doch da hatte ich wirklich Glück.“ Zwei Festangestellte und eine Aushilfe unterstützen den 30-Jährige. Im Sommer hat das Eiscafé oft bis 22 Uhr geöffnet – und auch im Winter verkauft Taccogna Eis. „Wir bieten aber auch Pinsa, Salate und andere Kleinigkeiten an.“

Unterwegs mit dem „Dolce Gusto“- Mobil

Ab und zu ist der Italiener auch mit seinem „Dolce Gusto“-Mobil auf privaten Feiern oder Sommerfesten unterwegs. Sechs verschiedene Eissorte kann er anbieten. Taccognas Lieblingssorte ist Joghurt-Pistazie, obwohl er selbst wenig Eis isst. „Im Winter habe ich mehr Lust drauf.“