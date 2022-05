Endlich wieder Leahats: Grünes Licht für Leonhardifahrt in Siegertsbrunn

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

An den Festtagen ist fast ganz Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit Leidenschaft involviert. © Archiv: Stefan Weinzierl

Wen er in den vergangenen Wochen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn auch getroffenen habe, erzählt Hans Loidl, immer lautete die Frage: Gibt’s heuer endlich wieder den Leahats? Ja, es gibt ihn.

Höhenkirchen - „Die Leute sind richtig heiß drauf“, sagt der Marktmeister über die weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Leonhardifahrt, die aufgrund der Pandemie zwei Jahre in Folge abgesagt werden musste. Nach dem Treffen des Leonhardi-Komitees am Wochenende, kann der Komiteevorsitzender Loidl nun voller Freude und ganz offiziell verkünden: „Das Leonhardifest findet heuer definitiv statt.“

Bieranstich im Festzelt

Gefeiert wird heuer von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juli – und zwar mit allem Drum und Dran, wie man es aus den Vorjahren kennt. Heißt: Am Freitagabend werden die Feierlichkeiten – so sieht es die Planung derzeit vor – mit einem ökumenischen Gottesdienst und dem Bieranstich im Festzelt starten. Der Samstag steht im Zeichen der Wallfahrt. Gleichzeitig finden der große Jahrmarkt und Volksfestbetrieb statt. Die Kinder können sich an der Schiffsschaukel und am Karussell vergnügen. Außerdem wird es eine Schießbude geben und Lose verkauft. Abends wird zum Burschentanz geladen. Am Sonntag wird um 9 Uhr der Festgottesdienst zu Ehren des Heiligen Leonhard an der Leonhardikirche mit dem Schäftlarner Abt Petrus Höhensteiger als Ehrengast gefeiert. Im Anschluss findet die dreimalige Umfahrt mit der Segnung der Festwagen und Tiere um die Wallfahrtskirche statt. Danach gibt es wieder Jahrmarkt- und Volksfestbetrieb, ehe die Feierlichkeiten am späten Nachmittag mit musikalischer Unterstützung der Siegertsbrunner Dorfmusikanten ausklingen.

Jetzt werden die Pferde besorgt

Die Vorbereitungen fürs Leahats sind in vollem Gange. „Die Fieranten sind fix, gerade kümmern wir uns um die Pferdebesorgung“, erzählt Loidl. Das bedeutet, dass die Komitee-Mitglieder Landwirte und Pferdebesitzer aus der Gemeinde und den umliegenden Kommunen besuchen und dabei abfragen, wer Rösser und Gespanne für die Umfahrt zur Verfügung stellt.

Viele fiebern dem Leahats entgegen

Etwas mehr Zeit nehmen muss sich Loidl heuer „mit dem Anlernen“. Denn wegen der zweijährigen Zwangspause gibt es nicht nur viele neue Kindergarten-Kinder und Eltern, denen man zeigen muss, wie die Wagen geschmückt werden, auch Pfarradministrator Manuel Kleinhans, der seit Oktober 2020 den Pfarrverband leitet, feiert heuer bei der Leonhardifahrt seine Premiere. Wie Loidl erzählt, habe er schon einen Abend mit Kleinhans zusammengesessen und ihm die Grundzüge der Feierlichkeiten erörtert. Loidls Eindruck: „Er freut sich schon auf das schöne Fest.“ Wie so viele in Höhenkirchen-Siegertsbrunn.