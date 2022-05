Solaranlage und Fassadenbegrünung sollen Pflicht für Hausbauer werden

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

PV-Anlagen auf Dächern und Fassadenbegrünung sollen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bald Pflicht werden. © Armin Weigel

Wer in Höhenkirchen-Siegertsbrunn bauen möchte, soll künftig besonders darauf achten, dass die Gebäude nachhaltig und klimafreundlich errichtet werden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Wie Bürgermeisterin Mindy Konwischny (SPD) jetzt im Gemeinderat mitteilte, arbeite man im Rathaus an einem Kriterienkatalog für ökologische Maßnahmen, die man in der Bauleitplanung festsetzen will.

Der Gemeindeverwaltung liegen mittlerweile von den Grünen, der SPD und den Unabhängigen Bürgern (UB) auch mehrere Anträge vor. So wollen die Sozialdemokraten künftig Photovoltaik-Anlagen für Neubauten vorschreiben, die UB eine Fassadenbegrünung von mindestens 30 Prozent. Die Grünen fordern ein Konzept für ein nachhaltiges Gewerbegebiet.

Gemeinderat geht mehrheitlich mit

Der vor wenigen Wochen von der UB-Fraktion gestellte Antrag, künftig bei allen städtebaulichen Verträgen und Bebauungsplänen eine Fassadenbegrünung festzuschreiben, soll im Zuge der Aufstellung des Kriterienkatalogs behandelt werden. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen. „Das ist der Einstieg in die ökologische Bauleitplanung“, sagte Otto Bußjäger zum Vorstoß seiner Fraktion. Begrünte Gebäude würden nicht nur das Ortsbild bereichern, sondern auch das Klein- und das Gebäudeklima verbessern, Sauerstoff produzieren und für sauberere Luft sorgen.

SPD wünscht sich Vorschrift, PV-Anlagen zu installieren

„Wir unterstützen den Antrag“, betonte SPD-Fraktionssprecherin Anita Reiprich und präsentierte im selben Atemzug die Forderungen ihrer Partei. Demnach soll in der Bauleitplanung künftig auch die Vorschrift gelten, PV-Anlagen zu installieren sowie Grau- und Regenwasser zu verwerten. PV-Anlagen, so heißt es in der Antragsbegründung der Genossen, förderten die Unabhängigkeit der Bürger von fossilen Brennstoffen und würden außerdem dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu vermindern. Die Nutzung von nur leicht verschmutztem Abwasser beziehunsweise Regenwasser zur Gartenbewässerung spare wiederum Trinkwasser. Damit Hausbauer, deren finanzieller Spielraum begrenzt ist, nicht durch den Bau einer PV-Anlage über die Gebühr belastet werden, könnten die Anlagen auch in einem festgelegten Zeitraum nach dem Hausbau errichtet werden, erläuterte Reiprich.

CSU: Bauträger nicht finanziell überfordern

Vorbehalte gegen die Vorschläge gab es von Seiten der CSU. Es sei durchaus sinnvoll, „ökologisch sinnvolle Dinge“ vorzuschreiben, meinte Peter Guggenberger. Man dürfe die Bauträger aber nicht finanziell überfordern. Die von der UB angestrebte 30-prozentige Fassadenbegrünung sei oft überhaupt nicht durchführbar, behauptete er und nannte als Beispiel ein Doppel- oder Reihenhaus mit großen Fensterfronten. „Wo soll da die Fassadenbegrünung hin?“, fragte er. Ein Einwand, den UB-Fraktionssprecher Manfred Eberhard so nicht gelten lassen wollte. Schließlich würden die Fenster bei der Berechnung der Fassadenfläche überhaupt nicht eingerechnet. Skeptisch äußerte sich auch der CSU-Fraktionsvorsitzende Roland Spingler. Man dürfe bei den Bauvorschriften nicht pauschalisieren. So falle beispielsweise die Wirksamkeit einer Fassadenbegrünung, je nachdem, ob das Gebäude im Zentrum eines Ortes oder im wenig bebauten Außenbereich steht, sehr unterschiedlich aus. „Das wird eine spannende Diskussion, wenn wir uns erst richtig mit dem Kriterienkatalog beschäftigen“, kommtentierte Rathauschefin Konwitschny.