Nur die Christbäume leuchten in diesem Jahr in Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird heuer stark eingeschränkt. (Symbolfoto) © Britta Pedersen

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird heuer stark eingeschränkt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Haupt-, Sozial-, Werk- und Finanzausschuss hat beschlossen, angesichts der anhaltenden Gas- und Energiekrise auf die Sterne an den Straßen komplett zu verzichten und nur die Christbäume vor den Einrichtungen der Gemeinde, also vor dem Rathaus, den Schulen, der Leonhardikirche, dem Kriegerdenkmal sowie an den Friedhöfen zu beleuchten.

Kontroverse Diskussion

Der Entscheidung war eine durchaus längere und kontroverse Diskussion vorausgegangen. Die Gemeindeverwaltung hatte den Ausschussmitgliedern mehrere Varianten vorgeschlagen, wie man die Weihnachtsbeleuchtung reduzieren kann. So hätte man die Beleuchtung auf besonders belebte Einkaufsstraßen und symbolträchtige Gebäude beziehungsweise Orte beschränken oder Zeitschaltuhren verwenden können. Auch eine sich steigernde Beleuchtung, bei der beispielsweise jeden Adventssonntag weitere Lichter zugeschaltet werden, war im Gespräch.

Einsparpotenzial begrenzt

Das Einsparpotenzial ist aber grundsätzlich – auch weil in Höhenkirchen-Siegertsbrunn energiesparende LED-Leuchtmittel benutzt werden - begrenzt, wie die Verwaltung ausführte. So bringt eine Reduktion um die Hälfte der Beleuchtung eine Stromeinsparung von rund 460 KWh und eine Kostenersparnis von circa 135 Euro. Bei der Anschaffung von Zeitschaltuhren für rund 40 Weihnachtssterne wären den Einsparkosten beim Strom von rund zehn Euro gar Anschaffungskosten in Höhe von 1600 Euro gegenübergestanden. Weniger aus echten Einspargründen, sondern um ein Zeichen für den sorgsamen Umgang mit Strom zu setzen, entschloss sich der Ausschuss letztlich, heuer komplett auf die weihnachtliche Straßenbeleuchtung zu verzichten.