Burschen-Boxen und Feuerwehr-Wettkampf: So feiert die Siegertsbrunner Wehr ihr Jubiläum

Von: Stefan Weinzierl

Gemeinsam stark: Über 100 Aktive sorgen derzeit dafür, dass die Siegertsbrunner Feuerwehr immer einsatzbereit ist, wenn sie gebraucht wird. © Feuerwehr

Zum 150-jährigen Bestehen organisiert Siegersbrunner Feuerwehr ein rauschendes Fest. Unter anderem boxen Burschenvereine, und Feuerwehr-Leute treten im Wettkampf gegeneinander an.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Siegertsbrunner kommen dieser Tage aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nach dem Leonhardifest steht schon das nächste Event vor der Tür: Die Freiwillige Feuerwehr Siegertsbrunn feiert vom 14. bis 16. Juli ihr 150-jähriges Bestehen. Deshalb bleibt das große Bierzelt vom Leahats auch gleich für das Brandhelfer-Jubiläum auf der Festwiese stehen. Und Kommandant Sebastian Walch verspricht ein Riesen-Rahmenprogramm für Jung und Alt: „Das wird ein richtiges Spektakel.“

Zwei Jahre lang – zum Teil noch unter erschwerten Pandemie-Bedingungen – haben die Mitglieder das große Fest vorbereitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Vom Burschenboxen übers Oldtimertreffen bis zum riesigen Familienprogramm mit Hüpfburgen, Schiffschaukel, Lebend-Kicker und Kutschenfahrten ist alles geboten. Natürlich gibt es am Sonntag einen feierlichen Festumzug mit anschließendem Gottesdienst auf der Wiese vor der Leonhardikirche.

Das gebrauchte Löschfahrzeug LF 15 Magirus M-8, das die Siegertsbrunner Brandhelfer im Jahr 1964 erhielten, ist auch heute noch im Besitz der Wehr. © Feuerwehr

Besonders stolz ist Walch allerdings, dass im Rahmen des Festwochenendes auf einem Platz neben dem Festzelt die Haix Firefit Championships ausgetragen werden, ein internationaler Feuerwehrsport-Wettkampf. „Da werden Top-Athleten von Feuerwehren aus ganz Europa kommen“, sagt Walch. Neben den Einzelkämpfern wird es auch Tandem- und Staffel-Wettbewerbe geben. Und damit sich neben den Profis, die dafür regelmäßig trainieren, auch nicht so geübte Feuerwehrkameraden messen können, gibt es extra eine Regionalwertung für die Feuerwehren aus der Stadt und dem Landkreis München sowie den benachbarten Landkreisen.

Das Festprogramm Am Freitag, 14. Juli, starten um 11 Uhr die Einzel-, Tandem- und Staffelläufe der Firefit Europe Championchips. Sie laufen bis 19 Uhr, dann beginnt das Burschenboxen im Festzelt. Die Firefit Europe Championchips werden am Samstag, 15. Juli, von 9 bis 19 Uhr fortgesetzt. Der Regio-Cup wird ab 15 Uhr ausgetragen. Von 10 bis 16 Uhr kann man am Festplatz alte Feuerwehrfahrzeuge und andere Oldtimer bewundern. außerdem gibt es von 14 bis 15 Uhr eine Vorführung historischer Spritzen. Außerdem steht der Samstag im Zichen des großen Kinderprogramms. Ab 19 Uhr ist Bierzeltbetrieb. Für Musik sorgen die Karolinenfelder. Mit einem Weißwurst-Frühstück am Sonntag, 16. Juli, um 8 Uhr startet der letzte Festtag. Um 9.30 Uhr stellen sich die Teilnehmer zum Festumzug auf, um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst auf der Wiese vor der Leonhardikirche, danach gibt es wieder Bierzeltbetrieb.

Die Herausforderung ist dabei für alle gleich: Mit einem Schlauchpaket auf dem Rücken gilt es, die Stufen eines zwölf Meter hohen Turmes zu erklimmen, ein weiteres Schlauchpaket mit dem Seil nach oben zu ziehen und im Anschluss weitere Herausforderungen wie einen Slalomlauf und eine simulierte Menschenrettung zu bestehen.

So ein gewaltiges Festprogramm zu bewältigen, klappt in der Regel nur, wenn alle Mitglieder mithelfen. Walch und der Feuerwehrvereinsvorsitzende Leonhard Karl können sich da auf ihre über 220 Mitglieder und derzeit 105 Aktiven verlassen. „Wir haben ein echtes Miteinander hier – auch zwischen Jung und Alt“, betont der Kommandant. Er ist stolz, dass er derzeit auf den stärksten Mannschaftsstamm zurückgreifen kann, den es in der 150-jährigen Geschichte der Siegertsbrunner Brandhelfer je gegeben hat und das seine Wehr auch keine Nachwuchssorgen kennt. Für die Mitglieder der Jungfeuerwehr ist das erst 2022 neu eingeweihte Feuerwehrgerätehaus sogar wie ein zweites Zuhause. „Die machen ihre Hausaufgaben dort“, erzählt Walch. Mit dem Umzug ins neue, moderne Heim gab es erstmals sogar einen größeren Frauenzulauf bei den Siegertsbrunner Floriansjüngern. „Die Attraktivität hat durch das neue Haus einfach zugenommen.“

Das erste existierende Gruppenfoto der Siegertsbrunner Wehr entstand 1896 zur Weihe der Fahne. © Feuerwehr

Dafür, dass auch das Festprogramm attraktiv wird, haben die Verantwortlichen regelrecht geschuftet. „Da steckt so viel Arbeit drin, das ist irre“, sagt Walch, der nun hofft, dass auch ganz viele Besucher mit den Feuerwehrlern das Jubiläum feiern. Dann wird der langjährige Siegertsbrunner Kommandant auch wirklich zufrieden sein und das Fest genießen können. „Aber erst nach getaner Arbeit, vielleicht am Sonntag mit einem schönen Radler im Festzelt.“

So hat sich die Siegertsbrunner Feuerwehr entwickelt Wie in der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Siegertsbrunn zu lesen ist, richtete das „Königliche Bezirksamt München, rechts der Isar“ in den Jahren 1865 bis 1870 den dringenden Appell an alle Gemeindevorstände, in ihren Ortschaften freiwillige Feuerwehren zu gründen und damit das Feuerwehrwesen zu orden und zu professionalisieren. Aus diesem Grund wurde im Juni 1870 eine gemeinsame Versammlung von Bürgern aus Höhenkirchen und Siegertsbrunn einberufen, um eine gemeinsame Wehr für beide Orte zu gründen. Dieser Versuch scheiterte aber, so dass Vorbereitungen getroffen wurden eine eigene Wehr zu gründen. Auch bedingt durch den Ausbruch des deutsch-französischen Krieges konnte der damalige Siegertsbrunner Bürgermeister Franz Inselkammer allerdings erst 1873 die Gründung einer örtlichen Feuerwehr vermelden.

Bereits ein Jahr später wurde das erste Feuerwehrhaus gebaut, das gleichzeitig als Gemeindewaage diente. 1879 belegt eine Quelle, dass die Siegertsbrunner Wehr zu diesem Zeitpunkt über 56 Mitglieder verfügt. Einen entscheidenden Fortschritt in der Brandbekämpfung gab es 1894: Die Gemeinde baute einen Wasserturm installierte ins Wassernetz sechs Hydranten. 38 Jahre später war das Feuerwehrhaus an der Hohenbrunner Straße zu klein geworden. Die Brandhelfer zogen ins Benefiziatenhaus.

1969 wurde das alte Benefiziatenhaus und damit auch das Feuerwehrgerätehaus abgerissen, die Brandhelfer ziehen in den Neubau an der Bahnhofstraße.

Im Zuge der Jahreshauptversammlung 2014 wurde das Aufnahmealter in die Wehr von 16 auf zwölf Jahre herabgesetzt – die Voraussetzung zur Gründung einer Jugendfeuerwehr. Im März 2022 können die Siegertsbrunner Brandhelfer das neue Feuerwehrgerätehaus an der Egmatinger Straße beziehen. sw



