FireFit Championships: Feuerwehrsport trifft auf Festwochenende

Von: Volker Camehn

Kommandantenteam: Sebastian Walch (r.) und sein Stellvertreter Leonhard Hörger. © Volker Camehn

Reichlich Action und jede Menge Schweiß gab es bei den FireFit Championships in Siegertsbrunn. Ein Highlight waren die „fiesen Fettsäcke“.

Siegertsbrunn – Da wird einem nicht nur warm ums Herz: Bei Temperaturen um die 37 Grad in voller Montur (einschließlich Atemschutzmaske) einen zwölf Meter hohen Turm raufsprinten, 19 Kilogramm schwere Gewichte hochhieven, dann so schnell wie möglich wieder die steilen Turmtreppen runter, unten angekommen mit einem Hammerschlag 75 Kilo bewegen, 80 Kilo schwere Dummys zur Seite schaffen, Slalom-Sprint und einen gut 20 Kilo schweren Schlauch heranholen, fix noch ein paar Flammen löschen... Und das Ganze in nicht mal zwei Minuten.

Reichlich Action also. Das Gründungsfest der Siegertsbrunner Feuerwehr am vergangenen Wochenende war über weite Strecken eine schweißtreibende Angelegenheit. Hatten am Freitagabend die hiesigen Burschen eine fulminante Boxveranstaltung auf die Beine gestellt (wir berichteten), stand der Samstag ganz im Zeichen der Haix Firefit Championships, ein internationaler Feuerwehrsport-Wettkampf. Der hat Tradition. Sebastian Walch, Kommandant, der Siegertsbrunner Freiwilligen erklärt: „Das ist eigentlich ein Einstellungstest für die Firefighter, kommt aus Kanada.“ Festwochenende trifft auf Feuerwehrsport.

FireFit Championships in Siegertsbrunn: Top Athleten aus ganz Deutschland

Den Notfall üben die Teilnehmer der FireFit Championships mit Puppen. © Volker Camehn

„Da sind Top-Athleten von Feuerwehren aus ganz Deutschland gekommen“, sagt Walch. Neben den Einzelkämpfern gibt es an diesem Tag auch sogenannte Tandem- und Staffel-Wettbewerbe. Und damit sich neben den Profis, die dafür regelmäßig trainieren, sich auch weniger geübte Kameraden im ambitionierten Wettstreit messen können, gibt es an diesem Tag den Regio Cup - extra eine Regionalwertung für die Feuerwehren aus der Stadt und dem Landkreis München sowie den benachbarten Landkreisen. Dabei gilt grundsätzlich: 20 Mannschaften á fünf Leute bilden hier ein Team, die Minimal-Mannschaftsstärke liegt bei drei Teilnehmern. Wer welche Parcours-Aufgabe löst, ist dabei egal. Wichtig ist nur: Jeder muss irgendeine Aufgabe erfüllen.

Mal zur Veranschaulichung, mit welchem Tempo hier gewettkämpft wurde: Lucas Weißmann (Feuerwache Ottweiler/Saarland) absolviert im Einzel-Herren Firefit Championchips Europe den Kurs fehlerfrei in 1,34 Sekunden – klarer Sieg vor Nils Paul (FW Dachau) mit 1,39 Sekunden und Daniel Finster (Berufsfeuerwehr Hannover/Niedersachsen), der 1,42 Sekunden für den Parcours benötigte. Im Damen-Einzel siegt Anna Möller (FW Rösrath/Nordrhein-Westfalen) in 2.39 Sekunden vor Daniela Primus (BF Hannover) und Amanda Klas (FW Ottobrunn).

FireFit Championships in Siegertsbrunn: „fiese Fettsäcke“ räumen ab

Bei der Herrenstaffel siegt schließlich das Team „fiese Fettsäcke“ mit Christian Meyer, Nils Paul (beide FW Dachau/Bayern) und Lucas Weißmann (FW Ottweiler). Bei den Damen siegte das Duo „Girls just wanna have fun“ mit Julia Simon (FW Mainburg/Bayern) und Alexandra Schuh (FW Viehhausen/Bayern). Insgesamt sind an diesem Nachmittag knapp 200 Feuerwehrleute am Start.

Wer es am Samstag eher ruhiger angehen lassen wollte, konnte historische Feuerwehrfahrzeuge bestaunen, etwa das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 von 1973 oder einen Spritzentransportwagen von 1939: „Erste Motorspritze der Feuerwehr Siegertsbrunn“ und „bis Ende der 1960er Jahre im Einsatz“. Die Firefit-RegioCup holt sich schlussendlich das FW-Team vom Flughafen München, gefolgt vom „Team Rollator“ aus Ottobrunn und den Gastgebern, die „Feuerflitzer“. Leonhard Hörger, stellvertretender Kommandant, überreicht dann am frühen Abend den Pokal. Ihm ist sichtlich warm ums Herz.

So haben die Teilnehmer abgeschnitten Alle Ergebnisse des Wettkampfs gibt es unter www.firefit-europe.eu/ranking-siegertsbrunn-2023.

