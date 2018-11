Gemeinde sammelt Unterschriften gegen Kunstflieger

Die einen erfreuen sich an den Pirouetten, Loopings und anderen spektakulären Flugmanövern, die Piloten mit ihren Motorflugzeugen seit Jahren regelmäßig über dem Höhenkirchner Forst zwischen Siegertsbrunn und Egmating hinlegen (wir berichteten). Die anderen fühlen sich schlicht und einfach in ihrer Ruhe gestört oder durch die Flugakrobaten nicht mehr sicher.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat jetzt auf die anhaltenden Beschwerden aus der Bevölkerung reagiert und sammelt Unterschriften gegen die Kunstflieger. Ihren konnten die Bürger jetzt erstmals auf dem „Marktplatz der Ideen“ kurz vor der Bürgerversammlung Ausdruck verleihen. 75 Bürger haben laut der zuständigen Rathausmitarbeiterin Christina Lorenz unterschrieben.

Die Unterschriften sollen laut Bürgermeisterin Ursula Mayer der zuständigen Behörde dokumentieren, dass es im Ort wirklich Bürger gibt, die sich von den Kunstfliegern gestört fühlen. Verantwortlich für die Genehmigung der sogenannten Kunstflugboxen, also der Gebiete, in denen die Piloten ihre Kunststücke machen können, ist die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS). Mit dieser habe man bereits Gespräche geführt, so Lorenz.

Bei der Unterschriftensammlung sollte es sich ursprünglich um eine einmalige Aktion am Abend der Bürgerversammlung handeln. Doch der Zuspruch war laut Lorenz so groß, dass man Zettel und Sammelbox nun im Rathaus aufstellt, damit weitere Bürger unterschreiben können.

Und was will die Gemeinde letztlich erreichen? „Zumindest die Sonntagsruhe muss gewahrt werden“, findet Mayer angesichts der Tatsache, dass die Kunstflieger vor allem am Wochenende unterwegs sind. Neben der zeitlichen Einschränkung ist auch eine räumliche gewünscht. Die Kunstflieger sollen nicht so nah an Siegertsbrunn heranfliegen wie bisher. Im besten Fall, so ergänzt Lorenz, soll die Kunstflugbox über dem Höhenkirchner Forst ganz verschwinden.