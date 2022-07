Gemeinde plant sechs E-Ladesäulen - Firmen wollten sich preislich nicht festlegen

Von: Stefan Weinzierl

Die Aufstellung der geplanten sechs E-Ladesäulen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn soll ab Oktober erfolgen. Zumindest hat dies die Firma Enaco zugesagt, die im Auftrag der Gemeinde die zwei Normal- und vier Schnellladestationen bauen und betreiben soll.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Laufzeit der E-Ladestationen beträgt zehn Jahre. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 267 000 Euro. Der Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat den entsprechenden Vorschlag der Rathausverwaltung einstimmig befürwortet.

Weil der Beschluss, die Ladesäulen im Ort zu errichten, schon fast ein Jahr zurückliegt, wollte CSU-Fraktionschef Roland Spingler noch wissen, warum das Vergabeverfahren so lange gedauert hat. „Die Preise laufen davon, auch die Ladesäulen werden nicht billiger“, sagte er. Wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) daraufhin ausführte, hat es beim Büro, das für die Gemeinde die Ausschreibung vorbereitet hat, aufgrund Corona-Erkrankungen einen personellen Engpass gegeben. Dadurch habe sich der Zeitplan bereits um etwa zwei Monate verzögert.

Schwierige Suche nach der passenden Firma

Außerdem ist es laut Mindy Konwitschny tatsächlich schwierig gewesen, Firmen zu finden, die die Kriterien der Ausschreibung erfüllen. „Einige Firmen wollten sich einfach nicht preislich festlegen“, erläuterte sie. Auch im Umwelt- und Verkehrsausschuss war der Aufbau der E-Ladeinfrastruktur im Ort Thema. Hier ging es um den für die Ladesäulen benötigten Netzanschluss durch die Bayernwerke. Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 100 000 Euro, wie Konwitschny ausführte. Weil rund die Hälfte davon allein der Netzanschluss am vorgesehenen Standort am Rathaus ausmacht, brauchte die Rathauschefin das Okay der Ausschussmitglieder. Einen Alternativstandort in der Umgebung des Rathauses, der sich günstiger anschließen lässt, gibt es laut Konwitschny nicht.

Situation in Baubranche angespannt

Bis auf Katharina Prorok stimmten alle Ausschussmitglieder dafür, auch am Rathaus einen Netzanschluss vorzunehmen. Der CSU-Gemeinderätin war der Anschluss dort aber schlichtweg zu teuer. Trotz der Zusage der Firma, im Herbst mit der Errichtung der Ladesäulen zu beginnen, warnte Bürgermeisterin Konwitschny angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen vor zu viel Optimismus. Denn im Moment sei die Situation in der Baubranche, gerade auch wegen der Lieferschwierigkeiten von Elektroteilen, sehr angespannt, wie sie im Gemeinderat erinnerte.