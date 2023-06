Gericht stoppt Kiesabbau: Kläger genießen Ruhe und hoffen auf endgültigen Sieg

Von: Stefan Weinzierl

Endlich Ruhe: das Ehepaar Luibl am Spitz ihres Grundstücks. Gleich rechts verläuft die Kiesgruben-Zufahrt. © sw

Das Verwaltungsgericht München hat einem Eilantrag von Anwohnern stattgegeben und den Baustopp an der Kiesgrube in Höhenkirchen-Siegertsbrunn angeordnet. Doch zum Jubeln gibt es für die Anwohner noch keinen Grund.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Am Donnerstagmorgen haben Karin und Hanns Christian Luibl ihr Frühstück besonders genossen. Sie saßen am Esstisch bei geöffneter Terrassentür und hörten – so gut wie nichts. „Es ist eine himmlische Ruhe hier“, sagte Karin Luibl und freute sich. Denn die letzten Wochen war an geöffnete Fenster und Türen in ihrem Wohnhaus an der Friedrich-Bergius-Straße kaum zu denken. Kein Wunder: Das Grundstück, auf dem sich auch der Steinmetz-Betrieb des Ehepaars befindet, grenzt direkt an die Zufahrt zu der Grube, in der ein Abrissunternehmer seit Wochen Kies abbaut.

Klage gegen die Ausgrabungsgenehmigung

Als direkt Betroffene haben die Luibls gegen das umstrittene Vorhaben geklagt – genauer gesagt gegen die Abgrabungsgenehmigung durchs Landratsamt. Mit einem Teilerfolg: Das Verwaltungsgericht München hat jetzt dem vor Monaten gestellten Eilantrag der Luibls stattgegeben und den Baustopp angeordnet. Seit Donnerstag ruhen die Arbeiten an der Kiesgrube. Das sorgt für Entspannung beim Steinmetz-Ehepaar, zum Jubeln sieht man aber noch keinen Grund. „Es ist noch nicht ganz ausgestanden“, sagt Karin Luibl.

Mit eigentlicher Klage muss sich das Gericht noch befassen

So sieht es auch ihr Rechtsanwalt Thomas Jäger von der Kanzlei Baumann Rechtsanwälte, die sich aufs Verwaltungsrecht spezialisiert hat und auch den Bund Naturschutz in Bayern e.V. bei einer Klage gegen das Kiesabbau-Projekt in Siegertsbrunn vertritt. Zwar sei man mit dem Eilantrag erfolgreich gewesen, doch mit der eigentlichen Klage müsse sich das Gericht erst noch befassen, betont Jäger. Auch könnten sowohl das Landratsamt als Vertretung des beklagten Freistaats Bayern als auch der Unternehmer innerhalb eines Monats Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen.

Kies-Unternehmer äußert sich nicht

Der Unternehmer äußert sich auf Nachfrage nicht, im Landratsamt hält man sich, was die Folgen des erfolgreichen Eilantrags betrifft, bedeckt. „Das Landratsamt wird die Entscheidung zunächst analysieren“, teilt Behörden-Sprecherin Christine Spiegel auf Nachfrage mit. Die nächsten Schritte würden vom weiteren Vorgehen der Vorhabensträgerin, also dem Abrissunternehmen, im Umgang mit dem Lärmschutzgutachten abhängen. Denn für die Behörde ist das Gutachten der Knackpunkt. Es sei dem Abrissunternehmer mit dem vorgelegten immissionsschutztechnischen Gutachten nicht gelungen, den entsprechenden Nachweis zu erbringen, dass die Nachbarn durch den Kiesabbau keinen schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärm ausgesetzt seien, heißt es von Landratsamt-Seite.

Auch das Landratsamt steht in der Kritik

Damit schiebt die Behörde dem Abrissunternehmen den schwarzen Peter zu. Laut Rechtsanwalt Jäger bemängelt das Gericht aber genauso, dass das Landratsamt im Rahmen des Genehmigungsverfahren das vom Abrissunternehmer vorgelegte, aber aus Sicht des Gerichts ungenügende immissionsschutzrechtliche Gutachten einfach durchgewunken hat. So sei beispielsweise eine gesonderte Überprüfung der Lärmbelastung für das Wohnhaus der Familie Luibl nicht erfolgt, der von den einzelnen Fahrbewegungen der Lkw auf der Zufahrt ausgehende Lärm zu niedrig angesetzt worden.

Auch Nachbargemeinde Hohenbrunn hofft auf endgültigen Kiesabbau-Stopp

Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair begrüßt den Gerichtsbeschluss und sieht sich in seiner Kritik an der Entscheidung des Landratsamtes, den Kiesabbau zu genehmigen, bestätigt. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass die Genehmigung rechtswidrig ist“, sagt er. „Ich habe das Gefühl, das wurde, anstatt es ordentlich zu prüfen, einfach durchgedrückt.“ Seine Gemeinde ist von der Kiesgrube unmittelbar betroffen, weil viele der Kieslaster durch Hohenbrunn fahren. Er hofft deshalb, dass auch die anderen Klagen gegen die Genehmigung erfolgreich sein werden. „Wir haben viele Argumente auf unserer Seite“, ist er überzeugt.

Bürgermeisterin spricht von „Lichtblick“

Auch seine Höhenkirchner Amtskollegin Mindy Konwitschny begrüßt den gerichtlich verhängten Baustopp. „Es ist ein Lichtblick“, sagt sie. Selbst wenn dort letztlich wieder Kies abgebaut werden könne, müsse der Abrissunternehmer doch bei Dingen wie dem Lärmschutz nachbessern. Die Entscheidung, nicht selbst geklagt zu haben, verteidigt Konwitschny. „Die Gemeinde muss möglichst für alle Bürger das Beste herausholen. Deshalb durften wir den städtebaulichen Vertrag mit dem Unternehmer nicht gefährden.“ Mit dem Vertrag und den laufenden Klagen sei man nun doppelt abgesichert: „Wir haben Hosenträger und Gürtel.“