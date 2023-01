„Medikamente wichtiger als Cannabis“: Gesundheitsminister rechnet mit Ampelregierung ab

Von: Volker Camehn

Gäste des Neujahrsempfangs waren unter anderem (v.l.) Altbürgermeisterin Ursula Mayer, Vorsitzende der Frauenunion Birgit Spingler, CSU-Ortsvorsitzender Roland Spingler, Staatsminister Klaus Holetschek, Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer und Kreisvorsitzende der Frauenunion Annette Reiter-Schumann. © Volker Camehn

Gesundheitsminister Klaus Holetschek läutete als Gastredner beim Neujahrsempfang der CSU in Höhenkirchen-Siegertsbrunn den Wahlkampf ein.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte die CSU Höhenkirchen-Siegertsbrunn wieder zu ihrem Neujahrsempfang eingeladen. In die Taverna Ammos waren denn auch zahlreiche Partei-Mitglieder, Gewerbetreibende und Vereinsvorsitzende gekommen.

Da war es vielleicht nur konsequent, dass der CSU-Ortsvorsitzende Roland Spingler als Festredner den Bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, eingeladen hatte. Der zog denn auch noch einmal Covid-Bilanz und anschließend ordentlich vom politischen Leder: Niemand auf der Welt sei auf eine solche Pandemie vorbereitet gewesen. „Umso wichtiger war es, kurzfristige Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie zu treffen und dafür auch den Mut aufzubringen“, so Holetschek. Für Klaus Holetschek seien zudem Ärzte und Pflegepersonal „die wahren Helden in der Pandemie“ gewesen. Deren Situation müsse nun nachhaltig verbessert werden. Holetschek plädierte für eine Reform des Krankenhauswesens. Wichtig sei es, „die Krankenhausversorgung zu optimieren“. Dafür nehme der Freistaat zusammen mit dem Bund für Härtefälle 100 Millionen Euro in die Hand. Hinzu kämen aus dem Landeshaushalt weitere 20 Millionen Euro für kleine Krankenhäuser, so Holetschek.

Kritik an „falschen gesundheitspolitischen Ansätzen auf Bundesebene“

Der Staatsminister kritisierte gleichwohl die seiner Meinung nach falschen gesundheitspolitischen Ansätze auf Bundesebene. Statt sich um ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten zu kümmern, beschäftige sich die Ampelkoalition mit der Legalisierung von Cannabis, um so einer Branche einen Milliardenmarkt zu öffnen, ohne die „negativen gesundheitlichen Auswirkungen“ zu berücksichtigen. Auch den Krieg in der Ukraine wollte Klaus Holetschek nicht unkommentiert lassen: Das zögerliche Verhalten der Bundesregierung, insbesondere des Bundeskanzlers in Sachen militärischer Unterstützung, mache „die Bundesrepublik in der internationalen Gemeinschaft nur unglaubwürdig“.

Schreyer: „Wir setzen nicht auf Bevormundung“

Kerstin Schreyer, Landtagsabgeordnete und Direktkandidatin für die kommende Landtagswahl, betonte in ihrer Rede, dass die CSU „ein anderes Menschenbild“ vertrete, als ein Großteil der Ampelparteien. Während diese für die Bevormundung der Menschen stehe, setze sich die CSU für eine möglichst große Entscheidungsfreiheit jedes einzelnen Bürgers ein. „In der jetzigen Energiekrise ist keine Ideologie gefragt, sondern ein pragmatischer Ansatz, der den Menschen hilft, auch denen, die dringend bezahlbare Energie benötigen“, so Schreyer. Wenn allein die noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke in Betrieb blieben, reduziere dies den Strompreis um etwa 12 Pozent, so Schreyer. Roland Spingler sagte ihr „die volle Unterstützung des Ortsverbandes“ im anstehenden Wahlkampf zu, der spätestens jetzt auch in Höhenkirchen-Siegertsbrunn begonnen hatte.