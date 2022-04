Günstig und nachhaltig: Noch ist Tanken mit Biogas ein Geheimtipp

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Fährt seit rund zwei Jahren ein CNG-betriebenes Auto: Höhenkirchens Altbürgermeisterin Ursula Mayer ist rundum zufrieden und sieht großes Potenzial für Biogas als Kraftstoff. © Stefan Weinzierl

Erdgas-betriebene Autos sind im Landkreis München eine Seltenheit. Dabei ist der Kraftstoff günstig und deutlich klimaschonender als Benzin und Diesel. Und wer‘s noch nachhaltiger will, tankt einfach Biogas.

Landkreis – Im Gegensatz zu vielen anderen Auto- und Lkw-Fahrern hat Ursula Mayer in den vergangenen Wochen an der Tankstelle keinen Preisschock erlebt. Denn die Altbürgermeisterin von Höhenkirchen-Siegertsbrunn tankt weder Super noch Diesel – sondern Biogas. Während die Preise für die fossilen Brennstoffe durch die Decke schossen, ist der Kilopreis für Biogas zwischenzeitlich sogar gesunken. „Ich bin total begeistert“, sagt Mayer.

Die Kreisrätin fährt, genau gesagt, ein Hybridfahrzeug, das mit verdichtetem Erdgas, kurz CNG genannt, und mit Benzin betankt wird. Statt auf Erdgas, also die fossile CNG-Variante, setzt Mayer beim Tanken ausschließlich auf Biogas, das aus biogenen Abfällen und Resten hergestellt wird. Damit sei ihr Treibstoff nicht nur vergleichsweise günstig, sondern auch besonders nachhaltig, betont Mayer.

Ausstoß von CO2 relativ gering

Grundsätzlich weisen Erdgas-Clubs und -verbände gerne daraufhin, dass beim Erdgas-Antrieb kaum Schwefeldioxide oder Rußpartikel ausgestoßen werden und auch der Ausstoß von Stickoxiden und Kohlenmonoxid sowie von CO2 vergleichsweise gering ausfällt. Und: Die Biogas-Produktion könnte sogar verdreifacht werden, sagt Mayer.

Doch dafür ist die Nachfrage nach Bio- oder Erdgas betriebenen Fahrzeugen deutlich zu gering. Sebastian Böhnke vom Autohaus Kölbl in Unterschleißheim sagt, er habe in den vergangenen Jahren gerade ein solches Fahrzeug verkauft. Derzeit hat er mit dem VW Polo auch nur ein Modell im Angebot. Mit dem VW Caddy soll demnächst ein weiteres Erdgas-Modell zurückkehren.

Warum Erdgas-Pkw Ladenhüter sind, kann Böhnke nicht nachvollziehen. Seiner Ansicht gibt es kaum einen umweltfreundlicheren Kraftstoff. „Selbst Elektroautos sind nicht so klimaschonend“, sagt er. Möglicherweise würden mehr Kunden auf Erd- oder Biogas umsteigen, wenn die Autos ähnlich vom Staat gefördert würden wie Elektroautos.

In Italien setzen mehr auf CNG-Fahrzeuge

Fiat war hierzulande einst Vorreiter im Verkauf von Erdgas-Fahrzeugen. Doch das mangelnde Kunden-Interesse hat auch beim großen italienischen Autokonzern zu einem Umdenken geführt. In den vergangenen Jahren habe sie noch vereinzelt Autos mit Erdgas-Antrieb verkauft, erzählt Barbara Ehrbar-Hörger, Geschäftsführerin des Autohauses Ehrbar in Brunnthal. „Kunden, die sich jetzt nach einem erdgasbetriebenen Auto erkundigen, muss ich leider enttäuschen.“

Während in Italien relativ viele Autos mit Erdgas fahren, habe sich diese Alternative in Deutschland nicht durchgesetzt, sagt Ehrbar-Hörger. Sie findet das schade, „denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar“. Dabei wäre CNG schon zu der Zeit, als noch keiner Elektroautos auf den Schirm hatte, eine umweltfreundliche und preisgünstige Alternative zu Diesel & Co. gewesen.

Weder Werbung noch Förderung

Aber weder wurde Werbung für diese Antriebsart gemacht, noch der Kauf solcher Autos entsprechend gefördert. „Man findet auch viel zu wenig Tankstellen, die Erdgas anbieten“, meint die Autohaus-Chefin. Zwar kann sie sich vorstellen, dass der dauerhafte Preisschock bei Benzin und Diesel beim ein oder anderen zum Umdenken führt, doch ob das letztlich zum Schub für CNG-Autos führt, bezweifelt sie: „Der Fokus liegt eben mittlerweile auf dem Elektroauto.“

Dass CNG-betriebene Fahrzeuge für Gewerbetreibende eine reizvolle Alternative sein können, bestätigt Richard Halter, Pächter der Bavaria-Petrol-Tankstelle beim Isar-Center in Ottobrunn. Ein bekanntes Abfallentsorgungsunternehmen im Landkreis habe sich mittlerweile sein zweites mit CNG-betriebens Fahrzeug angeschafft und tanke fast täglich bei ihm, erzählt er. Insgesamt gebe es in den vergangenen Monaten eine steigende Nachfrage nach Biogas, „trotzdem ist es von der Menge her irrelevant, nur ein Nebenprodukt, das wir anbieten“.

Das CNG-Fahrzeuge Nischenprodukte sind, zeigen die Zahlen vom Landratsamt: Zum 31. Dezember 2021 gab es 290 208 motorisierte Fahrzeuge im Landkreis, davon waren 227 nur mit Erdgas betrieben, 228 Hybridfahrzeuge. Das entspricht gerade einmal 0,08 bzw. 0,10 Prozent.

Martin Handke, Energieberater bei der Energieagentur Ebersberg-München, ist auch skeptisch, ob Biogas die Lösung für die Mobilitätswende wäre. „Das Potenzial ist einfach nicht da“, sagt er. Außerdem hält er Brennstoffe jeder Art für nicht mehr zeitgemäß. Der Wirkungsgrad eines Elektrofahrzeugs mit Batterie sei im Vergleich zu sämtlichen Alternativen wesentlich höher.

Teller-Tank-Konflikt ist nicht zu unterschätzen

Bisher sei der Stellenwert von Biogas als Betriebsstoff für Kraftfahrzeuge marginal. In der Regel würde es hierzulande in Blockheizkraftwerken zu Strom und Wärme umgewandelt. Um Autos anzutreiben, müsste es erst zum Bioerdgas veredelt und ins Erdgasnetz eingespeist werden. Gerade auf dem Land gebe es aber nicht das dafür benötigte Erdgasnetz.

Müsste die Produktion ausgebaut werden, um mehr Autofahrer mit Biogas zu beliefern, würde das laut Handke außerdem neues Öl ins Feuer des sogenannten Teller-Tank-Konflikts gießen. Unter Teller-Tank-Konflikt versteht man die Debatte darüber, ob es richtig ist, immer mehr Anbauflächen für Energiepflanzen wie Mais oder Raps vorzuhalten anstatt auf diesen Feldern Pflanzen für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion anzubauen.

Handke gibt auch zu bedenken, dass es deutlich energieeffizienter ist, auf einem Feld eine Photovoltaikanlage aufzubauen oder ein Windrad hinzustellen, als dort zum Beispiel Mais zur Gewinnung von Biogas anzubauen. „Das Energiepotenzial ist bei der PV-Anlage und beim Windrad viel höher“, sagt er. So sei der Energiefaktor eines Hektars Fläche bei einer darauf errichteten Fotovoltaikanlage bis zu 30 Mal höher als wenn dort Mais angebaut wird.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.