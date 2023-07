Passanten finden schwer verletzte Frau auf Kreuzung

Von: Günter Hiel

Der Rettungsdienst fuhr die Verletzte ins Krankenhaus (Symbolbild). © Symbolfoto/Nicolas Armer

Passanten haben am Montag in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eeine schwer verletzte Frau gefunden. Sie lag an der Kreuzung Münchner/Englwartinger Straße.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr am Montag, 24. Juli, gegen 17.50 Uhr, eine 55-Jährige aus dem Landkreis München mit einem Pedelec auff der Münchner Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in Richtung Rosenheimer Landstraße. An der Kreuzung zur Englwartinger Straße bog sie in diese ab.

Vermutlich aufgrund einer Straßenverunreinigung ausgerutscht

Dabei ist sie laut Polizei vermutlich aufgrund einer Straßenverunreinigung ausgerutscht, gestürzt und wurde dadurch schwerer verletzt. Zeugen fanden sie dort und alarmierten den Notruf. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Polizei sucht Unfallzeugen

Die Münchner Verkehrspolizei führt in diesem Fall die Ermittlungen und sucht Zeugen: Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, wenden sich ans Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, Tel.: 089/6216-3322.