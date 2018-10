16-Jährige vergewaltigt: Angeklagte schlafen im Prozess ein - da wird es dem Richter zu bunt

Die Tat sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Im Prozess gegen die mutmaßlichen Vergewaltiger, die in Höhenkirchen im vergangenen Jahr eine 16-Jährige brutal missbraucht haben sollen, kam es am Donnerstag zu einem Eklat.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Es war ein Verbrechen, das im Herbst 2017 bundesweit Schlagzeilen machte: Zwei Flüchtlinge sollen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine 16-Jährige in Bahnhofsnähe gemeinsam vergewaltigt haben. Den beiden mutmaßlichen Vergewaltigern Walid P. und Farid A. (Namen geändert), die sich seit einigen Wochen vor dem Münchner Landgericht verantworten müssen, drohen mehrjährige Haftstrafen. Es geht also für die jungen Männer um viel.

Die Angeklagten dösen ein - dem Richter wird es zu bunt

Doch bei der Fortsetzung des Prozesses am Donnerstag dösen die Angeklagten vor Gericht mehrfach weg. Irgendwann wird es Richter Stephan Kirchinger zu bunt: „Wenn Sie schlafen wollen, müssen wir die Verhandlung unterbrechen“, sagt er in Richtung Walid P. verärgert.

Nach diesem Rüffel folgen beide schließlich aufmerksam der Aussage des medizinischen Gutachters. Der Experte trägt zunächst vor, dass sowohl die beiden afghanischen Flüchtlinge als auch das Opfer betrunken waren. Der 18-jährige Farid A. soll zum Tatzeitpunkt sogar bis zu 1,86 Promille im Blut gehabt haben. Während der Gutachter Walid P. für eindeutig voll schuldfähig hält, sieht er Farid A. „an der Grenze zur verminderten Steuerungsfähigkeit“.

Man müsse den Kulturkreis berücksichtigen

Der Facharzt für Rechtsmedizin führt jedoch nicht nur dessen Rausch an. Man müsse „auch berücksichtigen, dass er aus einem anderen Kulturkreis kommt“, sagt der Mediziner über Farid A. „Bei Herrn A. lag eine erhöhte Alkoholmenge vor, die durch die Enthemmung dazu geführt hat, dass er sich über vorhandene Einsichten hinweggesetzt hat.“ Die Gewichtung sei „eine komplett andere, wenn man in diesen Kulturkreis und nicht in einem westlichen aufwächst“.

Über Afghanistan sagt der Mediziner: „Da zählt eine Frau nichts, und der Mann geht über alles.“ Die Sozialisation habe „einen Einfluss, auf die Frage, sich zu steuern.“ Klar sei aber auch: A. habe die hiesige Rechtslage gekannt, sagt der Gutachter. Der Richter macht jedoch schnell deutlich, dass für ihn nur der Alkoholkonsum eine Rolle spiele bei der Beurteilung einer möglicherweise verminderten Schuldfähigkeit. Ihm sei nicht ganz klar, wie die fehlende Sozialisierung die Steuerungsfähigkeit beeinflusst, lässt er den Mediziner wissen.

Der Prozess dauert an.