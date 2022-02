Ausreichend Radlständer ab sofort Pflicht

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Lastenräder als Transportmittel liegen im Trend. Dieser Entwicklung trägt die neue Stellplatzsatzung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn Rechnung. Sie sieht bei größeren Neubauten künftig auch Abstellflächen für Lastenräder vor (Symbolfoto). © MSC

Wer künftig in Höhenkirchen-Siegertsbrunn baut, muss nicht nur im Blick haben, dass er ausreichend Parkplätze für Autos errichtet. Die Gemeinde fordert jetzt auch genug Abstellflächen für Fahrräder.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Die neue Stellplatzsatzung in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist in Kraft getreten. Künftig ist Gegenüber dem alten Regelwerk aus dem Jahr 2000 wurde die Richtzahlliste überarbeitet. Sie zeigt, je nach Gebäudeart beziehungsweise -nutzung, wie viele Pkw-Stellplätze gebaut werden müssen.

Völlig neu ist die Pflicht, neben Pkw-Stellplätzen auch Abstellflächen für Fahrräder vorzuhalten. So müssen künftig bei Gebäuden mit drei oder mehr Wohneinheiten „Fahrradabstellmöglichkeiten in ausreichender Zahl und Größe und in geeigneter Beschaffenheit“ errichtet werden. Das heißt, dass sie unter anderem gut zugänglich und ausreichend beleuchtet sein müssen. Ab einer gewissen Anzahl an vorgeschriebenen Fahrradabstellplätzen muss anteilig auch Platz für Lastenräder geschaffen werden. Ferner sieht die neue Satzung vor, dass bei Neubauten mindestens drei Prozent der notwendigen Kfz-Stellplätze barrierefrei gestaltet und entsprechend gekennzeichnet werden.

Ein Punkt ist im neuen Regelwerk umstritten

Eine Neuerung bei der Stellplatzsatzung ist aber besonders umstritten: die mögliche Reduzierung notwendiger Kfz-Stellplätze bei qualifizierten Mobilitätskonzepten. Sprich: Wer zum Beispiel beim Bau eines Mehrfamilienhauses oder einer Wohnanlage ein Konzept mit neuen beziehungsweise alternativen Mobilitätsformen wie Carsharing anbietet, für den kann die Gemeinde im Einzelfall die Stellplatzpflicht für Kraftfahrzeuge um bis zu 25 Prozent reduzieren. Mit diesem Angebot will die Gemeinde Bauherren unterstützen, die die Bewohner ihrer Wohngebäude weg vom Auto und hin zu umweltfreundlicheren Mobilitätsformen führen wollen.

CSU-Fraktionschef findet Regelung nicht praktikabel

Ein hehres Ziel, finden einige CSU-Gemeinderatsmitglieder, lehnen die Stellplatz-Nachlass-Offerte aufgrund diverser Risiken aber dennoch ab. „Meiner Meinung nach ist diese Regelung, so gut sie auch von der Denkweise ist, nicht praktikabel“, sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende Roland Spingler bei der abschließenden Beratung der Satzung im Gemeinderat. Denn: „Die Durchsetzbarkeit der Vorgaben ist juristisch gesehen so löchrig wie einen Schweizer Käse.“

Sein Fraktionskollege Clive Flynn störte sich konkret an einer Formulierung im Zusammenhang mit den Folgen, wenn ein vertraglich zugesichertes qualifiziertes Mobilitätskonzept vom Bauherren nicht mehr umgesetzt wird. Dann kann die Gemeinde nämlich den ursprünglich vorhandenen Stellplatzbedarf nachfordern, der Bauherr muss fehlende Stellplätze nachträglich errichten. Gemäß der Formulierung in der neuen Satzung muss der Bauherr diese Stellplätze nicht unbedingt auf dem eigenen Grundstück bereitstellen, sondern kann dazu auch eine Fläche auf einem anderen Grundstück verwenden. Ein Umstand, der CSU-Rat Flynn missfiel.

„Wir sollten diese Möglichkeit nicht ausschließen“, entgegnete Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Denn vielleicht könne der Bauherr die fehlenden Parkplätze auf einem Nachbargrundstück schaffen. Diese Lösung sollte man dem Antragsteller nicht verbauen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.