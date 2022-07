Baumfällung während Brutzeit sorgt für Empörung

Von: Stefan Weinzierl

Mehrere Fichten und Laubbäume wurden an der Münchner Straße gefällt – aus Sicherheitsgründen, wie die Gemeinde erklärt. © Stefan Weinzierl

Die von der Gemeinde veranlasste Fällung mehrere Bäume an der Münchner Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat für Empörung bei einigen Anwohnern gesorgt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Sie brachten das Thema jetzt im Gemeinderat vor und kritisierten sowohl den Umfang der Fällaktion als auch den Zeitpunkt. Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) zeigte Verständnis für den Unmut der Bürger, bezeichnete das Abholzen aber als notwendig. Grundsätzlich überlege es sich die Gemeinde sehr genau, wann zur Kettensäge gegriffen werden muss: „Es tut uns echt um jeden Baum leid.“

Sicherheitsrisiko

Wie Konwitschny in der Ratssitzung ausführte, ging es um mehrere Fichten sowie zwei Laubbäume. Ein Sachverständiger habe sich die Bäume angeschaut und sofort dringenden Handlungsbedarf angezeigt, weil die Bäume krank gewesen seien und Abbruchgefahr bestehe. „Er hat eindringlich davor gewarnt, dass sie bei Stürmen eine Gefahr darstellen“, sagte die Rathauschefin und präsentierte den Gemeinderatsmitgliedern und Bürgern Fotos der kranken Bäume.

Kronen waren bereits am Absterben

An den Bäumen habe es Faulstellen am Stamm bis zum Wurzelansatz gegeben. Wegen der verkümmerten Wurzeln, die möglicherweise durch das Ausbringen von Streusalz geschädigt worden seien, seien bereits die Kronen am Absterben gewesen. Die Standfestigkeit sei jedenfalls nicht mehr gegeben gewesen, betonte Konwitschny. Deshalb habe man die Fällungen auch so schnell durchführen müssen – trotz der Brutzeit. „Wir machen das äußerst ungern – gerade in der Vogelschutzzeit“, versicherte sie. Die Arbeiter hätten sich vor der Fällung auch versichert, dass keine Vogelnester betroffen sind.

Sowohl die Ausführungen der Bürgermeisterin als auch ihr Versprechen, dass es an der Stelle Ersatzpflanzungen gibt, konnten die aufgebrachten Bürger nicht wirklich beruhigen. Von den sechs gefällten Fichten seien nur zwei krank gewesen, behauptete eine Anwohnerin, die besonders um eine prachtvolle serbische Fichte trauert.

Mehr Transparenz gefordert

Um künftig Ärger zu vermeiden, sollte man Fällaktionen doch auf der Gemeinde-Homepage ankündigen und begründen, schlug Dorothee Stoewahse (Grüne) vor. Und vorher auf jeden Fall mit den Nachbarn reden, ergänzte Otto Bußjäger (UB), „dann hat man das Theater nicht“. Vielleicht hätte man „auch früher handeln müssen“, schob er hinterher. Diesen leisen Vorwurf an die Verwaltung wollte Konwitschny nicht auf sich sitzen lassen. Eine ordentliche und umfassende Erfassung der Bäume gebe es noch nicht so lange in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, erinnerte sie.