Bei Stromausfall gibt’s heiße Suppe

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Wasserwerk-Mitarbeiter Alois Bachmann zeigt das Notstromaggregat. © sw

Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn sieht sich gut gerüstet für einen möglichen Blackout, also ein zeitweises Aussetzen der Energieversorgung, in diesem Winter.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) in der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses ausführte, hat man die Pellets-Lager und Heizöltanks aufgefüllt. Außerdem seien wichtige Einrichtungen im Ort mit Notstromaggregaten ausgestattet, beispielsweise die beiden Ortsfeuerwehren, der Bauhof und das Wasserwerk. Durch ein Notstromaggregat könnte nicht nur das Wasserwerk an sich in Betrieb gehalten werden, auch die Pumpen sind an die Notstromversorgung angeschlossen.

Seniorenheim und Rathaus sollen Notstromversorgung erhalten

Derzeit wird laut Konwitschny versucht, auch das Rathaus sowie Seniorenzentrum „Wohnen am Schlossanger“ an ein Notstromaggregat anzuschließen, auch wenn es im Seniorenheim keine intensivstationären Geräte gibt, die andauern am Strom hängen müssen. Für den Fall, dass ein Blackout kommt, bevor das Rathaus eine Notstromversorgung erhalten hat, gibt es ebenfalls einen Notfallplan. Dann werde ein Not-Team aus dem Rathaus Stellung in einem der Feuerwehrgerätehäuser beziehen. Dort könnten im Ernstfall auch die Bürger zum Beispiel mit heißer Suppe versorgt werden.

Natürlich seien diese Maßnahmen in erster Linie dazu gedacht, um einen kurzzeitigen Blackout zu überstehen, betonte Konwitschny: „Es geht keiner davon aus, dass wir wochenlang keinen Strom haben.“ CSU-Fraktionssprecher Roland Spingler bat in diesem Zusammenhang, bei der Anschaffung neuer Notstromaggregate darauf zu achten, dass sie auf Brennstoffzellenbasis funktionieren. „Dann sind wir nicht mehr von fossilen Brennstoffen abhängig“, argumentierte er.

Kein warmes Duschen mehr in der Mehrzweckhalle

Neben dem Notfallplan bei einem Blackout hat die Gemeinde auch Schritte unternommen, um Strom in der Gemeinde einzusparen. Dabei geht man über die Maßnahmen hinaus, die seit 1. September im Zuge der Verordnung zur Sicherheit der Energieversorgung bundesweit in Kraft getreten ist. So sollen in gemeindlichen Gebäuden laut Konwitschny zum Beispiel intelligente Thermostate sowie in Gängen und auf Toiletten Bewegungsmelder eingebaut werden.

In der Mehrzweckhalle an der Bahnhofstraße wird das Warmwasser abgestellt, bei den Außensportanlagen im Ort die Beleuchtungsstärke – so weit es geht – reduziert. Außerdem soll die Umrüstung der Innen- und Außenbeleuchtung auf LEDs konsequent vorangetrieben werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.