Besondere Umweltauszeichnung für Kreuz-Christi-Kirche

Die beiden Umweltbeauftragten Andreas Eckel und Janine Schneider enthüllen die Grüner-Gockel-Plakette an der Außenwand der Kirche.

Grüner Gockel

Von Stefan Weinzierl schließen

Die evangelische Kirchengemeinde in Höhenkirchen wurde jetzt mit einer besonderen Umweltzertifizierung ausgezeichnet.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Auf dem Kirchturm der evangelisch-lutherischen Kreuz-Christi-Kirche ist nach wie vor kein Wetterhahn zu finden, dafür prangt ab sofort der „Grüne Gockel“ an der Außenwand der Kirche, ein Symbol für die gleichnamige Umweltzertifizierung der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern.

Die Verleihung des Zertifikats fand jetzt im Beisein von Bürgermeisterin Mindy Konwitschny und Pfarrer Thomas Lotz im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes statt. Damit setzt die Gemeinde ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Großes Konzept ausgearbeitet

Bereits im November 2019 hatte der Kirchenvorstand beschlossen, den „Grünen Gockel“ anzustreben. Etwas ausgebremst durch die Corona-Pandemie hat ein Umweltteam der Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand ab dem Jahr 2020 daran gearbeitet, die erforderlichen Kriterien zu erfüllen. So wurden Schöpfungsleitlinien erarbeitet und Umfragen durchgeführt. Das gesamte Gebäude wurde im Rahmen einer Gebäudebegehung unter die Lupe genommen und letztlich gemeinsam mit Vertreten aus verschiedenen Bereichen der Kirchengemeinde Schwerpunkte für das Umweltprogramm gesetzt. Dieses Umweltprogramm wurde ebenfalls vom Kirchenvorstand beschlossen und wird nun in den nächsten Jahren Zug um Zug umgesetzt.

Klimawandel eines der größten Probleme der Menschheit

In seiner Predigt ließ Prädikant Andreas Eckel, der gemeinsam mit Janine Schneider Umweltbeauftragter der Kirchengemeinde ist, auch den tansanischen Bischof Frederik Shoo zu Wort kommen, der den Klimawandel als eines der größten Probleme der Menschheit bezeichnet.

Der Klimawandel ist für ihn jedoch nicht allein ein Umweltproblem, sondern besonders auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Denn unter den Folgen der Erderwärmung würden die Länder am meisten leiden, die am wenigsten zum weltweiten CO2 Ausstoß beitragen.