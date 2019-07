Der Ortsvorsitzende macht‘s: CSU Höhenkirchen hat endlich auch einen Bürgermeisterkandidaten

Die parteiinterne Personal-Debatte dürfte damit zumindest offiziell beendet sein: Der Vorstand des CSU-Ortsverbandes hat sich für Roland Spingler als Bürgermeisterkandidaten entschieden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Roland Spingler soll bei der Kommunalwahl im März 2020 darum kämpfen, Nachfolger von Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) zu werden. Spingler, der auch CSU-Ortsvorsitzender ist, bestätigte jetzt, dass der Ortsvorstand entschieden hat, ihn als Bürgermeisterkandidaten zu unterstützen. Voraussetzung für seine endgültige Kandidatur ist, dass der derzeit bei der Kreissparkasse angestellte Diplom-Volkswirt und Jurist auch von den Mitgliedern gewählt wird. Eine entsprechende Versammlung soll Anfang August oder September stattfinden.

Spingler ist froh, das nach der parteiinternen Personal-Debatte der vergangenen Woche nun eine Entscheidung gefallen ist: „Die Kommunalwahl ist bereits in einem dreiviertel Jahr. Und es gibt noch viel zu tun. Der Wahlkampf macht sich schließlich nicht von allein.“

CSU Höhenkirchen: Parteiinterner Streit damit beendet?

Ob es in der Vorstandssitzung am letzten Mittwochabend heiß herging, wollte der 61-Jährige nicht verraten. Immerhin war in den vergangenen Wochen ein parteiinterner Streit um die Nachfolge Mayers ausgebrochen. Die langjährige Rathauschefin Mayer hatte Anfang Mai verkündet, dass sie zur nächsten Wahl nicht mehr antritt. Auch CSU-Gemeinderätin Andrea Hanisch, auf die sich der CSU-Vorstand schon vor Monaten als mögliche Bürgermeisterkandidaten verständigt hatte, warf das Handtuch, weil sie nicht genug Unterstützung aus der Partei erhalten hatte. Unter anderem soll sich Rathauschefin Mayer gegen Hanisch ausgesprochen haben. Daraufhin musste ein Ersatzkandidat gefunden werden.

Bürgermeisterwahl in Höhenkirchen: UB hat noch nicht über Kandidaten entschieden

Die SPD hat mit Mindy Konwitschny bereits eine Bürgermeisterkandidatin gewählt, die Grünen haben ihren Bewerber Karsten Voges nominiert. Unklar ist noch, ob die Unabhängigen Bürger (UB) einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken. „Die Gespräche laufen noch. Wir sind noch nicht zu einem Abschluss gekommen“, sagt UB-Ortsvorsitzende Sabine Theiner dazu. Ihre Wählergemeinschaft, betont sie, will sich nicht unter Druck setzen lassen.