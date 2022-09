Erweiterung für Erich-Kästner-Schule eingeweiht

Von: Stefan Weinzierl

Die Pfarrer Thomas Lotz (r.) und Manuel Kleinhans weihen den Erweiterungsbau der Schule ein. © Robert Brouczek

Der lang ersehnte Erweiterungsbau für die Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen ist gestern offiziell eingeweiht worden. Nicht der einzige Grund zur Freude für Schulleiter Torsten Bergmühl.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Auch für den vorbildlichen Einsatz sogenannten XR-Technologie ist die Grund- und Mittelschule jetzt offiziell ausgezeichnet worden. Schüler können mithilfe von Laptops und VR-Brillen ägyptische Grabkammern erkunden oder den menschlichen Körper erforschen. Virtual-Reality-Brille aufgesetzt und richtig eingestellt, schon fühlt man sich wie ein Medizinstudent im Praxisseminar. Im Raum vor sich erscheint ein menschliches Skelett – allerdings mit Organen. Ruckzuck hat man sich das pumpende Herz gegriffen, mit einer Handbewegung vergrößert und kann es mit weiteren Bewegungen des Fingers nach allen Seiten drehen und wenden.

Die Verwendungsmöglichkeiten der Extended-Reality-Technologie ist vielfältig und belebt den Unterricht. Das hat Bergmühl früh erkannt und mit Florian Kubiak einen Lehrer und Computerxperten an seine Schule geholt, der seitdem das Einsatzpotenzial der XR-Technologie in der Praxis auslotet und zusammen mit den Schülern virtuelle Welten erkundet. Sei es, dass er „mit Zweitklässlern ferngesteuerte Autos programmiert oder Neuntklässler in einem virtuellen Rathaus unterrichtet“, wie Bergmühl am Freitag voller Bewunderung beim Festakt in der Erich-Kästner-Schule schildert.

Anbau bietet Platz für acht Klassenzimmer

Die Schule hat an diesem Tag doppelten Grund zum Feiern: So wird ihr für die Entdeckertätigkeit auf dem Gebiet der Extended Reality nicht nur als erste Schule im Freistaat der Titel „XRXplorer“ verliehen, es wird auch der lang ersehnte Erweiterungsbau offiziell eingeweiht. Er bietet laut Bergmühl Platz für unter anderem acht Klassenzimmer und soll zumindest für eine gewisse Zeit die Platzprobleme lösen.

Der Modulbau basiert auf einer Stahlkonstruktion, „etwa so wie das Empire State Building“, hat Bergmühl vom Architekten gelernt und teilt dieses Wissen gerne seinen Gästen – darunter der Landtagsvizepräsident Thomas Gehring und die Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel und Claudia Köhler – mit. Bürgermeisterin Mindy Konwitschny freut sich vor allem darüber, dass man dank des 4,7 Millionen Euro teuren Baus nun allen Schülern eine „lernfreundliche Umgebung“ bieten könne.

Bergmühl und Kubiak wiederum können den Schülern dank der Erweiterung nun einen eigenen Raum für weitere virtuelle Entdeckungsreisen zur Verfügung stellen. In einem zweiten Raum sollen künftig Lehrer aus dem Freistaat geschult werden, die an ihren Schulen auch XR-Technologie einsetzen wollen.

Digitalministerin lobt Vorreiterrolle

Die Vorreiterrolle, die die Erich-Kästner-Schule diesbezüglich nun einnimmt, betont auch Judith Gerlach, Bayerns Staatsministerin für Digitales, deren digitales Grußwort während des Programms abgespielt wird. Durch die neuen Techniken werde Bildung lebendig, sagt sie, „ebenso der Schulalltag“. Ihr Ministerium hat das Projekt XR Hub Bavaria ins Leben gerufen, das die Verwendung der XR-Technologie fördern soll. Dessen Vertreterin Silke Schmidt überreicht dann auch die Auszeichnung an Bergmühl und Kubiak, ehe die Pfarrer Manuel Kleinhans und Thomas Lotz den Schulneubau weihen und die Festgäste in den neuen Räumen die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten der VR-Technologie selbst ausprobieren können.