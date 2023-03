Höhenkirchner Familienzentrum eröffnet im Juni

Von: Stefan Weinzierl

Auch die Zwergerlstube kann nach der Sanierung in die Alte Apotheke umziehen. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Das Familienzentrum in der Alten Apotheke in Höhenkirchen-Siegertsbrunn soll heuer im Juni offiziell eröffnet werden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Wie SPD-Gemeinderätin Britta Werhahn im Gemeinderat ankündigte, ist am Samstag, 17. Juni, in der Einrichtung ein Tag der offenen Tür geplant. Werhahn leitet seit Jahren die einst von Eltern gegründete Kinderbetreuungseinrichtung Zwergerlstube, die mittlerweile zum Kreisverband München-Land der Arbeiterwohlfahrt (AWO) gehört und die Trägerschaft des Familienzentrums übernehmen soll.

Zwergerlstube kann bis Ende April umziehen

Noch ist die Sanierung der Alten Apotheke nicht abgeschlossen, doch Werhahn geht davon aus, dass die Zwergerlstube mit ihren Eltern-Kind-Gruppen und dem Spielkreis bis Ende April in das denkmalgeschützte Gebäude umziehen kann. Im Mai soll dann das Café im Erdgeschoss eröffnet werden. Danach werde man laut Werhahn das Angebot nach und nach erweitern.

Ort der Begegnung, Austausch und gemeinsame Aktivitäten

In seiner Januar-Sitzung hatte der Gemeinderat grünes Licht für den entsprechenden Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde und dem AWO-Kreisverband gegeben. Das Familienzentrum soll, wie es Werhahn auf der Internetseite der Zwergerlstube formuliert, „ein Ort werden, der Begegnung, Austausch und gemeinsame Aktivitäten ermöglicht, aber auch bei der Bewältigung des Alltags unterstützt“. Dort sollen sich „Jung und Alt aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn wohlfühlen“. So soll es neben den bereits bestehenden Angeboten der Zwergerlstube auch offene Treffs, Kurse und Informationsveranstaltungen geben. Auch eine Beratung in familiären Konfliktsituationen soll im Familienzentrum angeboten werden.