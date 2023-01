Förderverein für Erich-Kästner-Schule gegründet

Von: Stefan Weinzierl

An der Erich-Kästner-Schule sollen Schüler alle die gleichen Chancen auf Bildung und Teilhabe an Aktivitäten haben, wie etwa an Klassenfahrten. Das will der neue Förderverein unterstützen. © Stefan Weinzierl

An der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sollen Schüler alle die gleichen Chancen auf Bildung und Teilhabe an Aktivitäten haben, wie etwa an Klassenfahrten. Das will der neu gegründete Förderverein unterstützen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Erich-Kästner-Schule an der Brunnthaler Straße hat jetzt einen Förderverein. Die Gründungsversammlung mit rund 30 Personen fand bereits Mitte Oktober in der Aula der Grund- und Mittelschule statt. Seit kurz vor Weihnachten ist der Verein offiziell eingetragen, wie der zum Vorsitzenden gewählte Udo Brieger mitteilt. Damit kann der Verein nun auch ein Konto eröffnen, seine Gemeinnützigkeit bestätigen und letztlich die Arbeit aufnehmen.

Idelle und materielle Unterstützung

Zielsetzung des Vereins ist laut Brieger die Förderung der inner- und außerschulischen Bildung und Erziehung für Schüler der Erich-Kästner-Schule, sowie die ideelle und materielle Unterstützung und Förderung schulischer Veranstaltungen, Lern- und anderer Angebote. Als Beispiel nennt Brieger die neu gegründete Bandklasse der Schule. Hier könne der Förderverein beispielsweise bei der Anschaffung von Instrumenten der Schule unter die Arme greifen. Auch Kinder, deren Eltern nicht die Kosten für Klassenfahrten oder Schullandheimaufenthalte stemmen können, will der Verein künftig unterstützen.

Neben Brieger gehören dem Vorstand weitere sechs Mitglieder an. Insgesamt hat der Verein derzeit rund 30 Mitglieder.

Einen ersten Geldbetrag hat der Verein bereits von der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn erhalten. Bürgermeisterin Mindy Konwitschny, die nicht nur an der Gründungsversammlung teilnahm, sondern sich bei der Vorstandswahl auch als Wahlleiterin zur Verfügung stellte, überreichte Brieger im Anschluss einen Spendenscheck über 150 Euro.

Mitglied werden

Wer Interesse an einer Mitgliedschaft hat oder den Förderverein vielleicht auch finanziell unterstützen möchte, kann sich an Udo Brieger wenden – entweder per Mail an udo_brieger@web.de oder telefonisch unter 0151/52 66 37 21.