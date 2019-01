Frau nach Unfall in Auto eingeklemmt

Eine Unaufmerksamkeit hätte eine 42-Jährige bei einem Unfall bei Höhenkirchen beinahe mit dem Leben bezahlt. Weil sie an einer Kreuzung nicht aufgepasst hat, ist sie schwer verletzt worden.

Höhenkirchen - Die Polizei berichtet, die Frau aus dem Kreis Rosenheim wollte am Samstag gegen 15 Uhr von Höhenkirchen kommend mit ihrem VW von der Münchner Straße nach links auf die Rosenheimer Landstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 41-Jährigen aus dem südlichen Landkreis München in seinem Peugeot. Die Frau bog ab, der Mann fuhr ihr in die Fahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW auf die Gegenfahrbahn und blieb erst am Fahrbahnrand liegen.

Bei dem Unfall wurde die Frau im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehren Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Brunnthal befreiten sie mit hydraulischem Rettungsgerät. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Krankenhaus. Leicht verletzt wurde der 2-jährige Sohn des 41-Jährigen. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Mann blieb unverletzt, ebenso die 14-jährige Tochter der Frau aus dem Raum Rosenheim sowie ihr 15-jähriger Freund.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr sicherte und räumte die Unfallstelle mit 47 Mann unter der Leitung von Brunnthals Kommandant Marco Torriani. Die Rosenheimer Landstraße war für rund zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet.