Gewerbepark-Pläne können Kiesabbau nicht stoppen

Von: Stefan Weinzierl

Der Kiesabbau ist in vielen Gemeinden im Landkreis großes Thema. In Höhenkirchen-Siegertsbrunn wehren sich Gemeinde und Bürger dagegen. © Moni Lohr

Dass die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn am nördlichen Ortsrand von Siegertsbrunn, auf dem ein Unternehmer Kies abbauen will, beabsichtigt, ein Gewerbegebiet auszuweisen, ist aus Sicht des Landratsamtes kein Hinderungsgrund für die Kiesgrube.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Im Bauausschuss hat Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) jetzt das komplette, über dreiseitige Schreiben des Landratsamtes vorgelesen. Darin kommt die Behörde zu dem Schluss, dass das gemeindliche Einvernehmen zu der vom Unternehmer beantragten Kiesgewinnung „rechtswidrig versagt wurde“.

Wie berichtet, plant der Unternehmer auf einem Feld nahe des MUNA-Geländes auf einer Gesamtfläche von etwa 5,4 Hektar Kies abzubauen. Das Vorhaben soll in drei Abbauschritten erfolgen, die jeweils rund vier Jahre dauern. Im Anschluss wird die Abbaufläche wieder verfüllt. Gegen das Projekt regt sich Widerstand in Teilen der Bevölkerung. Eine Bürgerinitiative hat mehrere hundert Unterschriften gegen gesammelt, der Gemeinderat beide bisher eingegangenen Anträge zur Kiesgewinnung abgelehnt.

Die Begründung des Landratsamtes

Mittlerweile hat das Landratsamt den jüngsten Abgrabungsantrag geprüft und sich dabei auch mit den Vorbehalten der Gemeinde auseinandergesetzt. Das Fazit: Weder die Darstellung eines geplanten Gewerbegebietes im Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde noch die von der Kommune vorgebrachten naturschutzrechtlichen Bedenken stehen dem Vorhaben entgegen. Wie der zuständige Landratsamt-Mitarbeiter ausführt, wurde für den beantragten Kiesabbau „bezüglich der Betroffenheit von Feldbrütern ein Worst-Case-Szenario zu Grunde gelegt und entsprechende geeignete Maßnahmen vorgesehen“. Auch seien auf dem Grundstück bereits Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt worden. Deshalb geht man im Landratsamt davon aus, dass man artenschutzrechtliche Verstöße ausschließen kann, wenn man dem Abriss-Unternehmer noch weitere Vorgaben macht.

Infoveranstaltung am 28. Juni geplant

Dass von der für den Kiesabbau vorgesehnen Fläche rund 15 Prozent im FNP als Gewerbegebiet und weitere circa 20 Prozent als Aufforstungsfläche dargestellt sind, sei ebenfalls zu vernachlässigen. Der Kiesabbau, so die Argumenation, sei einerseits ein privilegiertes Vorhaben, an dem öffentliches Interesse bestehe, andererseits zeitlich und räumlich so begrenzt, dass es höchstens ein temporäres Hindernis für die geplante Ausweisung des Gewerbegebiets ist. Zumal, wie der Landratsamtmitarbeiter anmerkt, die Planung der Gemeinde rund 20 Jahre alt sei.

Der Gemeinderat soll nun am 30. Juni entscheiden, wie er in Sachen Kiesgrube weiter vorgeht. Zwei Tage vorher, kündigte Bürgermeisterin Konwitschny an, wird es eine Bürgerinfoveranstaltung geben.