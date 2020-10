Holzbau soll endlich abgerissen werden - nur was dann?

Schon lange steht fest, dass das alte Holzhaus an der Bahnhofstraße abgerissen werden soll. Es steht aber immer noch - weil unklar ist, was danach mit dem Areal passiert.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Im Juni 2019 hatte der Bauausschuss der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn beschlossen, einen leer stehenden Holzbau sowie ein dahinter liegendes Gebäude abreißen zu lassen. Das Grundstück in zentraler Lage, auf dem beide Häuser stehen, hatte die Gemeinde zuvor erworben. Gemeinderätin Martha Wachinger (CSU) wollte jetzt im Bauausschuss von der Gemeindeverwaltung wissen, was sich in Sachen Abriss tut. Denn bisher stehen die Gebäude noch – und trage nach Ansicht Wachingers nicht unbedingt zur Verschönerung des Ortsbildes bei. „Des schaut g’schlampert aus“, lautete ihr vernichtendes Urteil.

Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) gab der CSU-Rätin recht, dass der markante Holzbau, in dem vor dem Leerstand ein Modegeschäft untergebracht war, wenig ansehnlich ist. Die Verwaltung habe es noch nicht geschafft, das Thema so aufzubereiten, dass man es dem Bauausschuss beschlussfertig vorlegen könnte, sagte sie.

„Die Frage ist: Was macht man dann?“

Das grundsätzliche Problem verdeutlichte Bauamtsmitarbeiter Stefan Piehlmaier. Man könne die Gebäude zwar jederzeit abreißen (entsprechende Angebote von Firmen liegen bereits vor), erläuterte er, „die Frage ist: Was macht man dann?“ Völlig offen ist nämlich derzeit, was mit dem Grundstück geschehen soll. Mit dieser Frage müsste sich erst der Gemeinderat beschäftigen.

Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) schlug daraufhin vor, das Areal nach dem Abriss zwischenzeitlich als Begegnungsplatz der Bürger herzurichten – mit Sitzmöglichkeiten zum Verweilen. Ein Vorschlag, der bei den Ausschussmitgliedern aber wenig Begeisterung auslöste. sw