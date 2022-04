15-Jähriger mit genialer Idee: Das könnte die Radwelt revolutionieren

Von: Stefan Weinzierl

Hat nicht nur einiges auf dem Kasten, sondern auch jede Menge Technik darin: Jugend-forscht-Landessieger Vincent Nack mit seinem Notbrems-Assistenzsystem. © Privat

Warum gibt es für Autos und Motorräder ausgeklügelte Sicherheitssysteme, für Fahrräder aber nur Bremse, Klingel und Lenker? Vincent Nack aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat sich nicht nur diese Frage gestellt, sondern auch gleich das passende Gerät entwickelt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Für sein Notbrems-Assistenzsystem für Fahrräder wurde der 15-Jährige jetzt beim Wettbewerb „Jugend forscht“ im Fachgebiet Arbeitswelt zum Landessieger gekürt – und hat sich damit gleichzeitig fürs Bundesfinale Ende Mai in Lübeck qualifiziert.

Mit der Teilnahme an dem renommierten Nachwuchswettbewerb in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, den die Stiftung „Jugend forscht“ organisiert und der unter anderem vom Bund und den Ländern gefördert wird, hat sich Nack einen Traum erfüllt. „Ich wollte schon früher teilnehmen“, sagt der Neuntklässler am Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Tüfteln mit Lego

Als Nack vor über einem Jahr daran geht, das Notbrems-Assistenzsystem, das gemäß der englischsprachigen Abkürzung kurz BEBS (Bike Emergency Braking System) genannt wird, zu entwickeln, denkt er aber keinesfalls daran, das Projekt für den Wettbewerb zu melden. Erst tüftelt er mit Bauteilen des Robotersystems von Lego, doch schnell merkt der Technik-Fan, dass er für seine Erfindung noch anspruchsvollere Teile braucht. So verwendete er unter anderem den Minicomputer Raspberry Pi und ein Kreiselinstrument. „Das Gyroskop erkennt, dass man mit dem Fahrrad Kurven fährt“, erklärt er.

System erkennt, wenn sich eine Autotür öffnet

Mit Ultraschall-Sensoren, einem Motortreiber und einem Elektromotor sowie jeder Menge Kabel und Widerstände baut Nack dann das BEBS, das drohende Kollisionen selbstständig erkennt und im Bedarfsfall eine automatische Notfallbremsung auslöst. „Zum Beispiel, wenn sich die Autotüre eines parkenden Fahrzeugs plötzlich öffnet oder beim Abbiegen eine Kollision mit einem Auto droht.“ Damit sich der Fahrradfahrer nicht überschlägt, wird nur die Hinterbremse aktiviert – und zwar sehr kontrolliert mittels Stotterbremsung. „Das bedeutet, dass die Bremse immer wieder kurz aktiviert wird, sich aber auch gleich wieder löst“, erklärt Nack. So könnten sich viele Fahrradunfälle vermeiden lassen. Das Gehäuse für seine Erfindung hat der Nachwuchs-Tüftler übrigens auch selbst gemacht – mithilfe eines 3D-Druckers.

200 Stunden Arbeit

Als sein Projekt im Herbst vergangenen Jahres relativ weit fortgeschritten ist, entscheidet sich der Gymnasiast, der ansonsten in der Freizeit gerne klettert und Animationsfilme dreht, am Jugend-forscht-Wettbewerb teilzunehmen. „Als meine Chemielehrerin bei mir angefragt hat, ob der Wettbewerb nicht etwas für mich wäre, da hatte ich mich bereits angemeldet“, erzählt er. Für den Wettbewerb musste Nack seine Erfindung nicht nur perfektionieren, sondern auch Versuchsreihen durchführen und eine Arbeit darüber schreiben. Etwa 200 Stunden, überschlägt der Neuntklässler schnell, habe er an dem Projekt gearbeitet. „Etwa 100, um das System zu entwickeln, und noch einmal so viel für den Wettbewerb.“

Er hat auch noch andere Talente

Dass seine Erfindung so gut ankommt, damit habe er nicht gerechnet, sagt Nack: „Beim Regionalwettbewerb dachte ich schon, dass ich Chancen habe, aber nicht mehr beim Landeswettbewerb. Das war ja eine ganz andere Liga.“ Für das Bundesfinale erhofft sich der 15-Jährige, der nicht nur in puncto Erfindungen groß auf die Pauke haut, sondern auch in einem Schlagzeug-Ensemble und bei der örtlichen Blaskapelle, einen Platz unter den besten Fünf oder einen Sonderpreis. Und gefallen würde es dem Tüftler natürlich auch, wenn sich für BEBS ein Unternehmen interessiert, um es auf den Markt zu bingen. „Angefragt hat bisher noch keiner. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich beim Bundeswettbewerb Firmen umschauen.“