So will Höhenkirchen die Situation für Radfahrer und Fußgänger verbessern

Von: Stefan Weinzierl

Hier an der Harthauser Straße endet der Radweg zwischen Siegertsbrunn und Harthausen. Doch eine Verlängerung ist derzeit nicht möglich. © sw

Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, das Fuß- und Radwegenetz in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu verbessern. Nun wurde ein Konzept vorgestellt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Auf Grundlage eines Gesamtkonzepts, das die Firma Gevas Humberg & Partner in den vergangenen eineinhalb Jahren unter Beteiligung der Bürger erarbeitet hat und das jüngst vom Gemeinderat abgesegnet wurde, will die Rathausverwaltung heuer erste Empfehlungen umsetzen.

Grundsätzlich geht es den Gemeinderatsmitgliedern darum, das Radwegenetz im Ort auszubauen und Gefahrenstellen für Fußgänger und Radfahrer zu entschärfen. Hier ein Überblick über zentrale Verbesserungsvorschläge des Ingenieurbüros für Verkehrsplanung, das zuvor den fließenden Radverkehr, die Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder und die Beschilderung im Ort untersucht hatte:

Luitpoldstraße

An der Kreuzung Wächterhof-/Luitpoldstraße ist derzeit für Fußgänger und Radfahrer nur eine ungesicherte Querung der viel befahrenen Luitpoldstraße möglich. Ein Umstand, den auch die Anwohner der direkt angrenzenden Luitpoldsiedlung der Nachbargemeinde Hohenbrunn bemängeln. Ingenieur Christoph Hessel, der das Konzept vorstellte, hält an dieser Stelle einen Kreisverkehr mit Querungshilfe für die beste Lösung. Das Problem: Die Luitpoldstraße ist eine Kreisstraße, hier kann die Gemeinde nicht selbst entscheiden. Zumindest eine Mittelinsel sollte laut Hessel aber gebaut werden.

An der viel befahrenen Kreuzung Wächterhof-/Luitpoldstraße ist das Überqueren der Straße nicht ungefährlich. Ein Kreisverkehr mit Querungshilfe könnte eine Lösung sein. © sw

Hohenbrunner Straße

Wer von der Eichbaumstraße auf den Fuß- und Radweg entlang der Hohenbrunner Straße will, muss letztere überqueren. weil der Weg nur auf der Westseite der Hohenbrunner Straße angelegt ist. Hier schlägt Hessel den Bau einer Mittelinsel zur Steigerung der Sicherheit vor. Hilfreich wäre auch der Bau eines Geh- und Radwegs auf der Südseite der Eichbaumstraße zum Anschluss an die Insel.

Harthauser Straße

Knifflig ist die Situation am Ortseingang an der Harthauser Straße. Dort endet der Zweirichtungsradweg zwischen Siegertsbrunn und Harthausen. Die Überführung der Radfahrer von und auf diesen Radweg ist nicht gesichert. Die Radfahrer müssen auf die Straße fahren und dort gilt derzeit Tempo 50. Zwar wurden verschiedene Lösungsansätze für das Problem erörtert, aber keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Denn weder ist dort der Bau einer Radinfrastruktur möglich, noch sind Alternativstrecken möglich, weil sie über Privatgrundführen würden. Die Unfallgefahr verhindern könnte eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde und das Aufbringen von Fahrradpiktogrammen.

Brunnthaler Straße

Um die Überleitung des Radwegs an der Brunnthaler Straße auf die innerorts ausgewiesenen Fahrradschutzstreifen zu optimieren, schlägt der Verkehrsexperte eine Verlegung der bestehenden Mittelinsel an der Schule hin zum Ortseingang vor. Das hätte für die Autofahrer eine geschwindigkeitsdämpfende Wirkung.

Bahnhofstraße

Wo möglich, sollen in der Bahnhofstraße beidseitig Fahrradschutzstreifen entstehen. An den Stellen, an denen die Fahrbahnbreite die sieben Meter unterschreitet, sind einseitige Schutzstreifen vorgesehen, im Gespräch sind auch Fahrradpiktogramme auf der Fahrbahn.

Münchner Straße

Auch auf der Münchner Straße sollen Schutzstreifen eingerichtet werden. Zudem ist es nach Ansicht der Experten sinnvoll, die Überleitung der Fahrradfahrer auf den gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Südseite zu optimieren. An der Einmündung der Hirschwinkelstraße wird vom Ingenieurbüro außerdem eine Fußgängerschutzanlage empfohlen.