Landratsamt will Kiesabbau in Höhenkirchen zulassen

Von: Stefan Weinzierl

Die Flatterbänder sind weg, doch das Feld ist immer noch begehrt. Am nördlichen Ortsrand von Siegertsbrunn will ein Unternehmer Kies abbauen. Das Landratsamt hält die Kiesgrube für genehmigungsfähig – trotz Ablehnung des Gemeinderats. Foto: Weinzierl © Stefan Weinzierl

Das Landratsamt sieht keine Gründe, dem Hohenbrunner Unternehmer Markus Baumgartner den Kiesabbau auf einer landwirtschaftlichen Fläche nahe des Muna-Geländes am Ortsrand von Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu verwehren. Das setzt die Gemeinde nun unter Zugzwang.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Ein entsprechendes Schreiben der Behörde, die die Prüfung des Antrags auf Kiesgewinnung abgeschlossen hat, ist jetzt bei der Gemeinde eingegangen, wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny auf Merkur-Nachfrage bestätigte. Die Bagger werden aber deshalb nicht in den nächsten Tagen anrollen, stellt sie klar: „Der Antragsteller hat noch keinen Genehmigungsbescheid in der Hand.“ Das Landratsamt habe die Genehmigung nur in Aussicht gestellt.

Landratsamt kann Kiesgrube durchwinken

Unter Zugzwang steht dafür die Gemeinde: Sie soll nach dem Willen der Behörde bis spätestens 1. Juli erneut darüber entscheiden, ob sie den von Baumgartner eingereichten Antrag auf Kiesabbau genehmigt. Bisher hat der Gemeinderat das abgelehnt – nach Auffassung des Landratsamtes ungerechtfertigterweise. Bleibt der Gemeinderat bei seiner bisherigen Linie, kann letztlich das Landratsamt anstelle der Gemeinde die Kiesgrube durchwinken.

Aufzuhalten oder zumindest zeitlich zu verzögern ist das in der Bevölkerung umstrittene Projekt wohl nur noch, wenn sich der Gemeinderat dazu entschließt, einen Teilflächennutzungsplan mit Konzentrationsflächen für den Kiesabbau im Ort auszuweisen. Das verschaffe der Gemeinde zwar zwei oder drei Jahre Zeit, doch stünden die Konzentrationsflächen erst einmal fest, sei dort ohne weitere Einflussnahme der Gemeinde Kiesabbau möglich, betont Konwitschny.

Gemeinderat will am 30. Juni entscheiden, wie es weitergeht

„Wir haben uns schon gedacht, dass das Thema irgendwann wieder auf den Tisch kommt“, sagt Konwitschny zur aktuellen Entwicklung. Der Zeitpunkt vor den Sommerferien sei jedoch überraschend – ebenso wie die Kürze der Frist, die das Landratsamt der Gemeinde für die Entscheidung gesetzt hat. „Zum Glück haben wir uns gut auf den Fall vorbereitet“, sagt die Bürgermeisterin. Sie will den Gemeinderat nun in der Sitzung am 30. Juni entscheiden lassen, ob man die Kiesgrube zulässt oder den anderen Weg einschlägt. Zuvor sollen den Bürgern die Details der Entscheidung und das weitere Vorgehen ausführlich erläutert werden.

Voraussetzung dafür, dass der Gemeinderat der Kiesgrube womöglich doch zustimmt, ist aus Sicht der Rathauschefin der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags mit dem Unternehmer. In diesem sollen Auflagen enthalten sein, damit die Kiesgewinnung für die Bürger möglichst wenig belastend ist. So soll in dem Vertragswerk zum Beispiel die Anzahl der Lkw-Fahrten geregelt werden. Außerdem fordert die Gemeinde den Einsatz einer Berieselungsanlage, um die Staubentwicklung zu minimieren. Die Inbetriebnahme eines Quetschwerks lehnt man ab.

Bürgerinitiative will sich Begründung des Landratsamts genauer ansehen

Unternehmer Baumgartner will sich zur Bewertung seines Antrags durch das Landratsamt gegenüber der Presse nicht äußern. Auch von Seiten der Bürgerinitiative, die gegen die Kiesgrube kämpft, gibt es noch kein Statement. „Dazu müssen wir erst einmal die Begründung des Landratsamtes auswerten“, sagt Initiativen-Sprecherin Isabel Huber. Die genauen Ausführungen der Behörde liegen den Kiesgruben-Gegnern bisher nicht vor. Wichtig sei jetzt Transparenz, betont Huber. Denn nur wenn alle Karten offen auf dem Tisch liegen, könne die Gemeinde auch die richtige Entscheidung treffen.