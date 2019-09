Lokale Läden leiden: Baustelle in Höhenkirchen schreckt Kunden ab

Geschäftsleute fühlen sich von Gemeinde im Stich gelassen

Schon seit April dauern die Bauarbeiten für einen Kreisverkehr an der Friedenseiche in Höhenkirchen-Siegertsbrunn an. Sehr zum Leidwesen der örtlichen Geschäftsleute. Kunden verirren sich nur noch selten hierher. Die Umsätze sind massiv eingebrochen. Die Vorsitzende der Gewerbegemeinschaft hat eine klare Forderung an die Gemeinde.