Nächster Schritt Richtung Naturbad

Von: Stefan Weinzierl

Ein Naturbad wie in Futh soll es auch bald in Höhenkirchen-Siegertsbrunn geben. © marcus Schlaf/Archiv

Jetzt wird es ernst beim Projekt Naturbad. Der Gemeinderat von Höhenkirchen hat die notwendigen Änderungen von Bebauungsplan und Flächennutzungsplan auf den Weg gebracht.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Ende April hat der Gemeinderat mehrheitlich entschieden, dem Naturbadverein ein Grundstück nahe der Hirschwinkelstraße zum Bau und Betrieb eines Naturbads zu überlassen. Jetzt wurde das dafür notwendige Bauleitverfahren angestoßen. Gegen die Stimmen der CSU-Fraktion, die einem Naturbad an dieser Stelle ablehnend gegenübersteht, beschloss die Gemeinderatsmehrheit, den Flächennutzungsplan sowie den geltenden Bebauungsplan zu ändern.

„Wir fangen jetzt an loszulegen“, sagte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Erst jetzt müssten die zuständigen Behörden verbindliche Aussagen zu dem Bauprojekt machen – zum Beispiel zu den Vorgaben, die es aufgrund der vorhandenen Altlasten auf dem Gelände gibt. „Das ist wichtig für den Schutz der Bevölkerung“, betonte sie.

Konwitschny bezeichnete es nach wie vor als sinnvoll, den Bürgern an dieser Stelle ein entsprechendes Freizeitangebot unterbreiten zu können. „Aber ob das Naturbad auch wirklich realisiert werden kann, wird sich in den nächsten Schritten zeigen“, sagte sie. Wie berichtet, muss der Verein die Finanzierung und den Betrieb des Naturbads selbst stemmen. Aufgrund der im Boden gefundenen Altlasten, wird davon ausgegangen, dass der Bau des Bades aufwendiger und damit teurer wird.

Vor der Abstimmung wurde noch der Umgriff, also der Bereich der von den Änderungen vermutlich betroffen ist, erweitert. Denn ein Knackpunkt bei der Planung wird die Erschließung des Badgeländes sein. Die Landschaftsarchitektin, die das benachbarte Sportplatz-Gelände überplant, favorisiert eine Erschließung über die Ottobrunner Straße. Anwohner der angrenzenden Wohnsiedlung am Hirschwinkel befürchten in diesem Fall ein Verkehrs- und Parkchaos. Deshalb schlug Otto Bußjäger (UB), der wie einige andere Gemeinderäte auch, eine Erschließung über die Sportplatzstraße in Erwägung zieht, vor, den Umgriff zu erweitern: „Wir sollten ein klares Zeichen setzen, dass eine alternative Erschließung angedacht ist“, meinte er. Ein Vorschlag, der fraktionsübergreifend auf Wohlwollen stieß.