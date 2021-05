Höhenkirchen nimmt Straßennetz unter die Lupe

von Stefan Weinzierl schließen

Höhenkirchen-Siegertsbrunn lässt seine Straßen checken. Die Daten sollen helfen, den Unterhalt gezielter zu organisieren. Die Kosten für die Untersuchung: 18 000 Euro.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Gemeinde will mithilfe eines externen Unternehmens umfassende Daten zum Bestand und Zustand des örtlichen Straßennetzes erfassen. Der Gemeinderat hat jetzt diesem Vorhaben mit großer Mehrheit zugestimmt. Allerdings musste Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) in der Sitzung einiges an Überzeugungsarbeit leisten.

Wie die Verwaltung ausführte, unterhält die Gemeinde ein Straßennetz mit einer Gesamtlänge von rund 27 Kilometern. Zur Instandhaltung der Straßen werden im Haushalt jährlich rund 200 000 Euro eingestellt. Doch um fundierte Entscheidungen zur Ermittlung des Straßenunterhaltbudgets sowie der Priorisierung erforderlicher Unterhaltsmaßnahmen treffen zu können, fehle es derzeit an der notwendigen Datengrundlage.



„Was ist der Mehrwert?“

Die soll nun eine Firma liefern, die für rund 18 000 Euro einmal die gemeindlichen Straßen komplett befährt und dabei mithilfe einer Kamera 3-D-Aufnahmen macht. So werden die Straßen gemessen und gleichzeitig deren Zustand geprüft. Später braucht es nur mehr ergänzende Fahrten.



Manfred Eberhard (UB) war nicht vollends davon überzeugt, dass es nicht auch die bisherige Regelung tut: nämlich dass Bauhofmitarbeiter in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen den Zustand der Straßen überprüfen. „Was ist der Mehrwert?“, wollte er wissen. Auch Dorothee Stoewahse (Grüne) stellte die Frage, „ob man das unbedingt braucht“. Schließlich gebe es in der Gemeinde viele Neubaugebiete mit Straßen in bestem Zustand. Leonhard Karl (CSU) wollte wiederum wissen, wie präzise die Aufnahmen sind, die bei der Untersuchung gemacht werden.



Aufnahmen zeigen nur die Oberfläche

Konwitschny führte aus, mit den Kameras gebe es sehr präzise Aufnahmen vom Zustand der Straßen. Allerdings zeigten die Aufnahmen nur die Oberfläche. Man könne dadurch weder ermitteln, wie es unter dem Belag aussehe, noch was die Ursachen möglicher Schäden sind.



Trotzdem warb sie für den Auftrag. Man bekomme Daten, die für die weitere Planung und Entwicklung wichtig seien. „Wenn man das von oben als Gesamtheit sieht, erkennt man auch besser Synergieeffekte“, meinte sie. Zudem würden bei den Aufnahmen auch Bordsteinkanten erfasst. Das könne beim Ziel, den Ort barrierefrei zu machen, helfen.

