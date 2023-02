Höhenkirchen nimmt wertvolle Flächen ins Visier

Von: Stefan Weinzierl

Auf Grundstücken direkt neben der S-Bahn-Linie sind Freiflächen-PV-Anlagen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn möglich. Ob diese Flächen auch sinnvoll sind, soll im Rahmen der Aufstellung des Landschaftsplans geklärt werden. © Weinzierl

Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn nimmt ihre wertvollen Flächen ins Visier. Ein Landschaftsplan soll aufzeigen, wo man naturverträglich bauen kann, wo es sich lohnt die Artenvielfalt zu fördern und wo die besten Flächen für Naherholung sind.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Welche Flächen in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn eignen sich besonders für den Erhalt der Natur und den Umweltschutz? Welche Grundstücke im Außenbereich sind prädestiniert, um dort naturverträglich Wohn- und Gewerbeflächen zu entwickeln? Wo weist man sinnvoll Sport- und Freizeitanlagen aus, wo potenzielle Ausgleichsflächen?

Antworten auf alle diese Fragen soll der Landschaftsplan geben, den die Gemeinde durch das Landschaftsarchitekturbüro Schober aufstellen lässt – und der als Grundlage dienen soll, um später einen neuen Flächennutzungsplan zu erarbeiten. Landschaftsarchitekt Hans-Michael Schober hat jetzt im Gemeinderat einen Zwischenbericht präsentiert.

Analyse konzentriert sich auf Rodungsinsel

So hat er mittlerweile mit der Kartierung der Gemeinde und ihrer Rodungsinsel begonnen. Erarbeitet wurden beispielsweise Bestandskarten zum Thema Naherholung beziehungsweise Fuß- und Radwege sowie eine Schutzgutkarte Klima/Luft. Fachkarten sollen zum Beispiel zeigen, wo es Potenziel für Freiflächenphotovoltaikanlagen gibt. Allerdings warnte Schober bei letzterem Punkt die Gemeinderäte vor zu hohen Erwartungen: „Wir tun uns da bisher schwer, geeignete Flächen herauszufiltern.“

Waldränder sind wertvolle Flächen

Einfacher sei es da, neue Flächen zu finden, die die Artenvielfalt begünstigen. „Es bringt viel, Randflächen aufzuwerten“, erläuterte Schober. Als Beispiel nannte er die Waldränder, die man vergrößern oder mit vergleichsweise wenig Aufwand aufpeppen könnte. Denn: „Wenn die Fläche da ist, kommen die Arten von selbst“, so Schober.

In diesem Zusammenhang mahnte Manfred Eberhard (UB) an, bei der Aufstellung des Landschaftsplanes nicht nur die Bürger, sondern auch die Grundstückseigentümer an der Entwicklung zu beteiligen. „Wir können wohl kaum etwas machen, wenn der Eigentümer nicht will“, sagte er. Das bestätigte Schober: „Die Grundeigentümer zu überzeugen, ist das A und O.“

