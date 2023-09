Höhenkirchen plant neues Gewerbegebiet und Wohnungen

Von: Stefan Weinzierl

Auch Wohnungen sind an der Wächterhofstraße geplant. (Symbolfoto) © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat Grund westlich der Wächterhofstraße erworben. Auf der derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Fläche soll ein neues Wohn- und Gewerbegebiet entstehen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Bevor es in die konkrete Planung geht, will die Gemeinde der Bevölkerung das Vorhaben vorstellen. Dazu findet am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus Höhenkirchen, Altlaufstraße 99, ein Bürgerinfoabend statt. Denn bei der Entwicklung der beiden notwendigen Bebauungspläne will man laut Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) eng mit den Bürgern zusammenarbeiten.

Nach Angaben von Konwitschny soll auf dem Areal, das nördlich der Konzeller Straße liegt und im Westen an die Hirschwinkelstraße, im Osten an die Wächterhofstraße grenzt, ein Gewerbegebiet mit einer Größe von knapp 40 000 Quadratmetern entstehen. Für Wohnraum ist eine Fläche von rund 23 000 Quadratmetern vorgesehen.

Unternehmen mit Dienstleistungs-, Technologie- und Kreativarbeitsplätzen

Der Grundgedanke sieht laut Konwitschny eine Abrundung der Wohnbebauung bis zum bereits bestehenden Park, der sich entlang der Südseite der Ottobrunner Straße zieht und an der Hirschwinkelstraße endet, vor. Die vorhandene Grünanlage soll in Richtung Osten verlängert werden und dient zur Trennung von Wohn- und Gewerbegebiet. Im Gewerbegebiet selbst sollen sich idealerweise Unternehmen „mit Dienstleistungs-, Technologie- und Kreativarbeitsplätzen“ ansiedeln, wie es in der Einladung der Gemeindeverwaltung zum Bürgerinfoabend heißt. Außerdem sollen die Bebauungspläne in puncto Nachhaltigkeit und Ökologie zukunftsweisenden Standards entsprechen. Das Verfahren für die Entwicklung der beiden Bebauungspläne soll im Herbst beginnen.

Bürger sollen mitentscheiden können

Bei der Präsentation im Höhenkirchner Feuerwehrhaus will die Gemeinde den Bürgern nicht nur das geplante Verfahren erläutern, sondern auch aufzeigen, wie die Bürger an der Entwicklung des Wohn- und Gewerbegebiets mitwirken können. Vorgesehen ist laut Einladung eine „umfangreiche Bürgerbeteiligung an den verschiedenen Schritten des nun beginnenden Verfahrens“. Mit der Ausweisung neuer Gewerbeflächen hofft die Rathausverwaltung und der Gemeinderat, die Gewerbesteuereinnahmen der Kommune steigern und attraktive Arbeitsplätze im Ort schaffen zu können. Zumal es angesichts der in den nächsten Jahren geplanten Investitionen – sei es die langfristige Sicherung der örtlichen Wasserversorgung, der Aufbau eines Wärmenetzes oder den Ausbau der Schul- und Kinderbetreuungs-Infrastruktur – eine solide finanzielle Grundlage braucht.