Regenwasser in der Toilettenspülung lohnt sich

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Natürliche Klimaanlage: Ein begrüntes Haus. Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn fördert künftig solche Klimaschutzmaßnahmen. © Symbolfoto: dpa-tmn / Andrea Warnecke

Toilette spülen mit Regenwasser? macht sich künftig bezahlt. Den Schottergarten durch eine Blühwiese ersetzen? Auch dafür gibt es künftig Geld. Möglich macht es ein Förderprogramm der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Bürger, die durch bestimmte Verhaltensweisen, Anschaffungen oder Umbaumaßnahmen an ihren Häusern zur Energiewende beitragen, werden in Zukunft von der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn belohnt. Der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss hat jetzt einstimmig ein Förderprogramm beschlossen, das zum 1. November in Kraft treten soll. Einziger Haken: Das Geld im Fördertopf ist begrenzt.

Kommunaler Klimaschutz soll vorangebracht werden

Ziel des Förderprogramms ist es, die Energiewende und insbesondere den kommunalen Klimaschutz voranzubringen. Deshalb können Bürger ab November einen Förderantrag stellen, wenn sie zum Beispiel Mini-Photovoltaik-Anlagen, Komposter und Fahrradanhänger anschaffen, geteerte Flächen entsiegeln, Schottergärten in naturnahe Grünflächen umwandeln und Regenwasser zur Bewässerung beziehungsweise Toilettenspülung benutzen.

Auch bei der Sanierung von Altbauten kommt man möglicherweise in den Genuss von Mitteln aus dem „Förderprogramm zur Energiewende und zum Kommunalen Klimaschutz und Klimaanpassung“. So winken Bürgern zum Beispiel bei der Dämmung der Hausfassade für Außenwand beziehungsweise Dach fünf Prozent der Investitionskosten, maximal allerdings 2000 oder 2500 Euro. Voraussetzung: Für das Gebäude muss vor dem 1. Februar 2002 der Bauantrag gestellt worden sein. Honoriert werden ferner auch freiwillig durchgeführte Dach- und Fassadenbegrünungen und der Bau von fassadenintegrierten Nisthilfen.

Auch Vorzeigeprojekte werden gefördert

Geld soll es zudem für Vorzeigeprojekte geben, die besondere Effekte beim Energiesparen, beim Umwelt- und Naturschutz oder der Ressourcenschonung erwarten lassen. Für alle Fördermöglichkeiten müssen rechtzeitig die entsprechenden Anträge gestellt werden.

Für das Förderprogramm hat die Gemeinde heuer Mittel in Höhe von 40 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Fürs kommenden Jahr soll der Betrag auf 50 000 Euro aufgestockt werden. Dorothee Stoewahse (Grüne) sprach sich vergeblich dafür aus, schon heuer mehr Geld ins Förderprogramm zu stecken. Max Lachner (AFW) will erst einmal sehen, wie sich das „Pilotprojekt“ entwickelt.

Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) brachte auch den hohen Aufwand für die Vergabe der Fördermittel in Erinnerung. Bei einer jährlichen Födersumme von bis zu 50 000 Euro könnten die Anträge durch eine Stundenmehrung noch von einer Mitarbeiterin in der Finanzabteilung bearbeitet werden. „Wird es deutlich mehr Geld, bräuchten wir eine zusätzliche Stelle“, warnte sie. Für den Fall, dass die Anzahl der Anträge sehr hoch sein wird, soll nun ein Losverfahren zum Einsatz kommen. Dann würden die Anträge eines Monats gesammelt und zu Beginn des Folgemonats ausgelost.

Der Ausschuss stimmte letztlich dem so von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagenem Programm zu. Anita Reiprich (SPD) lobte dabei die vorbildliche Ausarbeitung des Papiers. Ihre Fraktion hatte das Förderprogramm mit einem entsprechenden Antrag angestoßen.